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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

La Roja y los Diablos Rojos se miden en Los Angeles con un objetivo común: conseguir el segundo boleto rumbo a las semifinales.

España y Bélgica se enfrentan por el Mundial 2026
© Imagen propiaEspaña y Bélgica se enfrentan por el Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio desde las 13:00 hs (CDMX) en Los Angeles por el segundo partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Francia se convirtió en el primer clasificado luego de superar a Marruecos y su rival saldrá del cruce entre La Roja y los Diablos Rojos.

Este será el único partido del día, por lo que ningún aficionado querrá perderse el decisivo encuentro entre seleccionados europeos. Sin embargo, en territorio mexicano no será transmitido por TV abierta. Por el contrario, el choque entre España y Bélgica va exclusivamente por ViX.

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Mikel Merino celebra su gol ante Portugal (Getty Images)

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Dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica

  • México: ViX.
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX.
  • Argentina: DIRECTV Sports (DSports), Flow Sports, Paramount+, Telefe y DGO.
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports (DSports), Paramount+ y DGO. Dependiendo el país se suman otros canales locales.
  • España: RTVE (La 1, RTVE Play), DAZN, Movistar+ y fuboTV.
  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, fuboTV, Tubi, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan España y Bélgica?

  • España: superó por 1-0 a Portugal gracias a un agónico tanto de Mikel Merino en octavos de final.
  • Bélgica: goleó por 4-1 a Estados Unidos (uno de los anfitriones) en octavos de final. Charles De Ketelaere fue la figura del encuentro con un doblete
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Leandro Barraza
Leandro Barraza
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