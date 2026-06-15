Dónde ver EN VIVO España vs. Cabo Verde por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

La Roja hace su estreno en la Copa del Mundo 2026 contra los Tiburones Azules por el Grupo H. Estas son las opciones para sintonizar el encuentro.

España debuta en el Mundial 2026 contra Cabo Verde este lunes 15 de junio desde las 10:00 hs (CDMX). La Roja, candidato a ganar la Copa del Mundo, se estrena en el Estadio Atlanta por el Grupo H ante uno de los rivales más débiles en los papeles.

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El campeón de la Eurocopa no tuvo problemas para clasificar a esta cita mundialista (finalizó puntero en el Grupo E de las Eliminatorias UEFA que compartió con Turquía, Georgia y Bulgaria) y ahora buscará comenzar con el pie derecho.

Cabo Verde, por su parte, consiguió una histórica clasificación a la Copa del Mundo en las Eliminatorias de África, ya que se trata de un país con apenas 530.000 habitantes. Los Tiburones Azules llegan al Mundial como una de las cenicientas, pero quieren dar batalla para dejar una buena imagen.

Ferran Torres es una de las principales armas de ataque de España (Getty Images)

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¿Quién transmite España vs. Cabo Verde?

México: VIX

VIX Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Chile: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

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DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ Paraguay : GEN, Trece

: GEN, Trece España: DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat

DAZN, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC

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En síntesis

España debuta contra Cabo Verde este lunes 15 de junio.

debuta contra Cabo Verde este lunes 15 de junio. Estadio Atlanta albergará el primer partido del Grupo H.

albergará el primer partido del Grupo H. VIX transmitirá el compromiso en exclusiva para todo México.