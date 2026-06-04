Dónde ver EN VIVO España vs. Irak por el amistoso previo al Mundial 2026: TV y streaming online

Repasa todo lo que tienes que saber sobre la presentación de uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo.

Se abrió una nueva ventana FIFA que le permite a los seleccionados ultimar detalles de cara al Mundial 2026. En ese sentido, este jueves España se medirá con Irak en un compromiso que nadie se querrá perder debido a que uno de los máximos candidatos a quedarse con la cita más esperada estará en acción.

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La mala noticia para México es que no existe una transmisión oficial para todos aquellos que buscan disfrutar del encuentro a través de sus pantallas, por lo que deberán conformarse con opciones alternativas, lejos de corresponder a las que se dispondrán durante la Copa del Mundo.

Qué canal pasa el partido entre España a Irak

Sin embargo, para el resto de países de Latinoamérica sí existirá una opción para sintonizar el partido y a continuación te la contamos. Desde las 13:00hs de Ciudad de México, Disney+ Premium será la plataforma encargada de compartir el encuentro entre España e Irak para el mundo hispanohablante, aunque en España las alternativas serán varias.

TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, España y TDP Play serán las cinco posibilidades con las que contarán aquellos que habiten en territorio europeo para disfrutar del compromiso de los comandados por Luis de la Fuente.

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La expectativa por parte de los aficionados de la Furia Roja y de los amantes del futbol en sí es ver a España lucirse. Aunque la intensidad no será la más alta sabiendo que una lesión deja fuera a cualquiera del torneo tan esperado, lo cierto es que la diferencia de jerarquías entre un seleccionado y otro es más que amplia, por lo que el encuentro promete emociones importantes.

En síntesis