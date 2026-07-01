Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Uno de los anfitriones de la competencia se enfrenta a quien busca dar la sorpresa del día.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos y Bosnia se enfrentan este miércoles 1 de julio desde las 18:00 horas (Ciudad de México). Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival. Repasa las opciones para sintonizar el encuentro.

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Estados Unidos fue el líder del Grupo C y llega a esta instancia como el gran favorito a obtener el pase a la próxima instancia. En ese sentido, nadie se quiere perder la presentación de uno de los dueños de casa en esta histórica Copa del Mundo.

Por el lado de Bosnia, la posibilidad de ser uno de los mejores terceros del certamen le permitió continuar con vida para enfrentarse a dicha oportunidad de continuar haciendo historia y completar lo que sería su mejor participación en la historia de los Mundiales.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre americanos y europeos estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.

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Dónde ver Estados Unidos vs. Bosnia por país

México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium

Televisa, TV Azteca y ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis