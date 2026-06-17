Dónde ver EN VIVO Ghana vs. Panamá por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Ghana y Panamá se enfrentan por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 en un duelo que puede ser determinante en la pelea por la clasificación. Horario, transmisión por TV y plataformas de streaming para seguir el partido en vivo.

Este miércoles se sigue viviendo otro gran día del Mundial 2026, en el que ya se está cerrando la primera jornada de la fase de grupos. Desde mañana ya comienzan a disputarse los segundos partidos de los grupos.

Publicidad

En ese contexto, desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Ghana y Panamá se enfrentan en el Estadio Toronto de Canadá en busca de conseguir sus primeros puntos en el certamen.

Los africanos llegan como favoritos en este encuentro y quieren ganarlo sabiendo que luego deberán jugar ante Croacia e Inglaterra, mientras que el conjunto centroamericano intentará dar el golpe y sumar puntos valiosos en su debut mundialista.

TV y streaming: dónde ver Ghana vs Panamá por país

México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium

Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+

DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+ Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+

Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+ Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe

Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe Chile: Chilevisión y Canal 13

Chilevisión y Canal 13 Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One

Publicidad

Horarios del partido Ghana vs Panamá en distintos países