Dónde ver EN VIVO Ghana vs. Panamá por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Este miércoles se sigue viviendo otro gran día del Mundial 2026, en el que ya se está cerrando la primera jornada de la fase de grupos. Desde mañana ya comienzan a disputarse los segundos partidos de los grupos.
En ese contexto, desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Ghana y Panamá se enfrentan en el Estadio Toronto de Canadá en busca de conseguir sus primeros puntos en el certamen.
Los africanos llegan como favoritos en este encuentro y quieren ganarlo sabiendo que luego deberán jugar ante Croacia e Inglaterra, mientras que el conjunto centroamericano intentará dar el golpe y sumar puntos valiosos en su debut mundialista.
TV y streaming: dónde ver Ghana vs Panamá por país
- México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium
- Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+
- Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe
- Chile: Chilevisión y Canal 13
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One
Horarios del partido Ghana vs Panamá en distintos países
- México: 17:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 hs
- Chile, Bolivia, Venezuela: 19:00 hs
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:00 hs
- Estados Unidos (Washington): 19:00 hs