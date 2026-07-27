En este desglose, te dejamos la programación completa de juegos que se podrán seguir en esta jornada.

Quedó atrás una nueva jornada de la Liga MX y el campeonato no se reanudará sino hasta el fin de semana que viene. Así, la propuesta de HOY lunes 27 de julio del 2026 bajará considerablemente y no habrá tanto para ver en la TV como en los últimos días. Será un día donde los futboleros deberán entretenerse con otro tipo de actividades.

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Dentro de lo poco atractivo que aparece en la agenda de este lunes, se destaca la participación de la Selección Mexicana en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. El combinado juvenil disputará su segundo partido en esta edición del torneo, que entrega boletos a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos, y será el plato fuerte del día.

A diferencia de la semana pasada, al menos este lunes no habrá amistosos europeos para sintonizar en la TV en México, por lo que en este sentido tampoco será alentadora la grilla. Los grandes equipos jugarán nuevamente dentro de unos días, llevando a los fanáticos a ser más pacientes y volcarse a quehaceres distintos esta tarde.

La programación completa de HOY lunes 27 de julio del 2026:

Estos son todos los partidos que se podrán ver en México este lunes, con sus respectivos horarios y transmisiones:

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Campeonato Sub-20 de la CONCACAF:

Antigua y Barbuda vs. Guatemala: 17.00 horas por Disney+ Premium.

Costa Rica vs. México: 20.00 horas por ESPN y Disney+ Premium.

ASEAN Cup:

Singapur vs. Timor Oriental: 05.00 horas por OneFootball PPV.

Indonesia vs. Camboya: 07.30 horas por OneFootball PPV.

Liga de Nicaragua:

UNAM Managua vs. Rancho Santana: 20.00 horas por DAZN.

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Liga de Islandia:

Breidablik UBK vs. IBV: 12.00 horas por OneFootball PPV.

KA Akureyri vs. Thor Akureyri: 13.15 horas por OneFootball PPV.

Liga de Letonia:

SC Grobina vs. FK Ogre United: 10.00 horas por OneFootball PPV.

Segunda División de Argentina:

Atlanta vs. Almagro: 17.00 horas por LPF Play.

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Segunda División de Uruguay: