Dónde ver EN VIVO Irak vs. Noruega por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming

Irak y Noruega se enfrentan HOY martes 16 de junio por la Fase de Grupos del Mundial 2026. La actividad del Grupo I sigue adelante después del partido entre Francia y Senegal: los asiáticos vuelven a este torneo después de 40 años sin presencia y los europeos regresan desde su última vez en 1998.
El encuentro se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough y pondrá, frente a frente, a dos naciones que saben de la importancia por sumar puntos en esta primera presentación. Los escandinavos, liderados por Erling Haaland, son los candidatos a llevarse la victoria pero el contrincante sueña con dar el golpe.
Dónde ver EN VIVO Irak vs. Noruega por TV y streaming
- México: ViX Premium
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Paraguay: Unicanal
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
¿A qué hora juegan Irak vs. Noruega por el Mundial 2026?
HOY martes 16 de junio se enfrentan Irak y Noruega para cerrar la actividad de la Jornada 1 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Síguelo desde cualquier parte del planeta luego de confirmar la hora de inicio en cada punto del territorio:
- México: 16:00
- Estados Unidos (ET): 18:00
- Estados Unidos (PT): 15:00
- Argentina: 19:00
- Chile: 18:00
- Colombia: 17:00
- Ecuador: 17:00
- Perú: 17:00
- Paraguay: 19:00
- España: 00:00 (madrugada del miércoles)
En síntesis
- Irak vs. Noruega: juegan este martes 16 de junio por la Fase de Grupos del Mundial 2026.
- Hora en México: el partido comienza a las 16:00 en el centro del país.
- Irak vuelve a un Mundial 40 años después y Noruega regresa por primera vez desde 1998.