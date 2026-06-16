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Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Irak vs. Noruega por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming

Irak y Noruega, con Aymen Hussein y Erling Haaland como figuras, van por la primera victoria del Mundial 2026. Los espera Boston.

Irak y Noruega cierran la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026
© ESPECIALIrak y Noruega cierran la Jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026

Irak y Noruega se enfrentan HOY martes 16 de junio por la Fase de Grupos del Mundial 2026. La actividad del Grupo I sigue adelante después del partido entre Francia y Senegal: los asiáticos vuelven a este torneo después de 40 años sin presencia y los europeos regresan desde su última vez en 1998.

El encuentro se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Foxborough y pondrá, frente a frente, a dos naciones que saben de la importancia por sumar puntos en esta primera presentación. Los escandinavos, liderados por Erling Haaland, son los candidatos a llevarse la victoria pero el contrincante sueña con dar el golpe.

Dónde ver EN VIVO Irak vs. Noruega por TV y streaming

  • México: ViX Premium
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
  • Paraguay: Unicanal
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

¿A qué hora juegan Irak vs. Noruega por el Mundial 2026?

HOY martes 16 de junio se enfrentan Irak y Noruega para cerrar la actividad de la Jornada 1 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Síguelo desde cualquier parte del planeta luego de confirmar la hora de inicio en cada punto del territorio:

  • México: 16:00
  • Estados Unidos (ET): 18:00
  • Estados Unidos (PT): 15:00
  • Argentina: 19:00
  • Chile: 18:00
  • Colombia: 17:00
  • Ecuador: 17:00
  • Perú: 17:00
  • Paraguay: 19:00
  • España: 00:00 (madrugada del miércoles)
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En síntesis

  • Irak vs. Noruega: juegan este martes 16 de junio por la Fase de Grupos del Mundial 2026.
  • Hora en México: el partido comienza a las 16:00 en el centro del país.
  • Irak vuelve a un Mundial 40 años después y Noruega regresa por primera vez desde 1998.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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