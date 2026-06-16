Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Irak vs. Noruega según la IA

Irak y Noruega, frente a frente en Boston para cerrar la actividad de la Jornada 1 en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026.

Irak y Noruega inician su camino en el Mundial 2026 con un partido que puede empezar a inclinar rápido la balanza del Grupo I. En la previa, Bolavip consultó a la Inteligencia Artificial y el veredicto es claro: los europeos parten como amplios favoritos para imponerse con autoridad en este encuentro.

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Cómo llegan Irak y Noruega a su debut en el Mundial 2026

Asiáticos y europeos se enfrentan HOY martes 16 de junio de 2026 a las 16:00 (CDMX) en el Gillette Stadium de Foxborough, por la fase inicial del Mundial 2026, dentro del Grupo I. Será el debut de ambos en una zona que también comparten Francia y Senegal, quienes abren la actividad el mismo día.

Irak llega a este estreno después de caer 0-2 ante Venezuela, aunque antes había dejado señales más competitivas con el 1-1 frente a España y el 1-0 sobre Andorra. El contexto histórico también pesa: vuelve a una Copa del Mundo después de 40 años y su preparación incluyó trabajo en Girona para ajustar detalles tácticos y el aspecto físico antes del viaje a Norteamérica.

Noruega, por su parte, llega con mejores sensaciones. Viene de empatar 1-1 con Marruecos y antes firmó un 3-1 sobre Suecia, una secuencia que sostiene la idea de un equipo más estable para este arranque. En ese último empate, además, Martin Odegaard volvió a hacerse presente en el marcador, otra señal positiva para una selección que llega con argumentos ofensivos fuertes.

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El Gillette Stadium espera por Irak y Noruega para cerrar el Grupo I (Getty Images)

Irak también se planta con un discurso ambicioso. Graham Arnold dejó claro en la previa la idea de que su selección puede sorprender, una postura que encaja con el valor anímico de haber competido bien ante España. Aun así, la lectura general del cruce sigue inclinándose hacia el lado europeo.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Noruega sobre Irak

Mejor inercia reciente: Noruega llega con señales más sólidas en la previa del debut. Trae un 3-1 ante Suecia, un 1-1 frente a Marruecos y una racha de tres partidos sin perder. Además, en sus últimos seis encuentros suma 13 goles a favor. Irak, en cambio, viene de perder 0-2 ante Venezuela, aunque con el aliciente del 1-1 contra España en la preparación.

llega con señales más sólidas en la previa del debut. Trae un 3-1 ante Suecia, un 1-1 frente a Marruecos y una racha de tres partidos sin perder. Además, en sus últimos seis encuentros suma 13 goles a favor. Irak, en cambio, viene de perder 0-2 ante Venezuela, aunque con el aliciente del 1-1 contra España en la preparación. Mayor peso ofensivo: las proyecciones del partido empujan con claridad hacia Noruega. Erling Haaland aparece como la principal amenaza seguido de Alexander Sorloth y Martin Odegaard.

las proyecciones del partido empujan con claridad hacia Noruega. Erling Haaland aparece como la principal amenaza seguido de Alexander Sorloth y Martin Odegaard. Estructura para imponer condiciones: Noruega aparece proyectada con un 4-3-3, con nombres como Odegaard, Haaland, Sorloth, Antonio Nusa y Fredrik Aursnes para sostener una propuesta más agresiva desde el inicio. Irak está proyectado con un 4-2-3-1 con Aymen Hussein, Zidane Iqbal, Ali Jassim y Ali Alhamadi como piezas ofensivas. Además, no hay bajas ni jugadores suspendidos para ninguno de los dos equipos.

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¿Qué dijo la IA sobre Irak vs. Noruega en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Irak 0-3 Noruega”.

Noruega aparece mejor posicionada para dominar el partido por su inercia reciente, por la diferencia en el peso ofensivo de sus figuras y por una expectativa de mayor volumen de juego en el área rival. Eso no significa que el duelo sea un mero trámite. Irak llega con una postura competitiva fuerte, reforzada por el mensaje ambicioso de Graham Arnold y por el antecedente cercano del 1-1 ante España. Tiene argumentos para resistir y competir por lapsos del encuentro.

En síntesis