México y Ecuador se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador jugará contra el ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio por el tercer partido del día por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo a las 19:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Azteca.

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Es un partido trascendental para ambos equipos; el que gana avanzará de ronda y el que pierde quedará eliminado. La selección que supere esta instancia se enfrentará por los octavos de final de la Copa del Mundo contra el ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo.

Por dónde ver el partido

El partido de México frente a Ecuador se puede ver en el país por televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, como también existe la opción de observarlo a través de ViX Premium con el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México: Canal 5, Azteca7, ViX Premium

Canal 5, Azteca7, ViX Premium Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, Fox Sports

: Tigo Sports, Fox Sports Sudamérica : DIRECTV Sports, Paramount+

: DIRECTV Sports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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La actualidad de ambos equipos

México fue uno de los tres equipos que logró las tres victorias de la Fase de Grupos junto con Francia y Argentina. El conjunto de Javier Aguirre clasificó como líder del Grupo A y tendrá la ventaja de ser local en el Estadio Azteca intentando clasificar a los octavos de final.

Por su parte, Ecuador pudo clasificarse de manera agónica luego de derrotar a Alemania en la tercera jornada. La Tricolor avanzó a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros y buscará dar el golpe en un partido que será netamente visitante.

En síntesis

México vs. Ecuador juegan por el pase a los octavos de final este martes 30 de junio a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

juegan por el pase a los octavos de final este martes 30 de junio a las (tiempo del Centro de México). El partido se disputará en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y en territorio mexicano se podrá ver gratis por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7 , además de la plataforma de streaming ViX Premium .

(Estadio Azteca) y en territorio mexicano se podrá ver gratis por televisión abierta en , además de la plataforma de streaming . El vencedor de esta eliminatoria se medirá en la siguiente ronda contra el clasificado del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.