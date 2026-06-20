Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en un partido que se espera que sea atractivo y con muchas ocasiones de gol. El encuentro por la segunda jornada del Grupo F se lleva a cabo en el Estadio Houston y comienza a partir de las 11:00hs (CDMX).

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Este es un partido clave pensando en el liderazgo de la zona porque Suecia ganó en su debut en el Mundial 2026 mientras que Países Bajos empató. En la previa el conjunto neerlandés es favorito a conseguir el triunfo, pero se espera un juego igualado.

Por dónde ver el partido

El partido entre Países Bajos y Suecia por el Grupo F de la Copa del Mundo se puede ver en México a través de la televisión abierta tanto en Canal 5 como en Azteca 7. A su vez también existe la opción de observar el juego por la plataforma ViX Premium con el Plan Mundial.

México : Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium Argentina: DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+.

DSports, TyC Sports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Países Bajos viene de empatar por 2-2 con Japón y desaprovechó la oportunidad de comenzar el Mundial con una victoria. El conjunto neerlandés estaba cerca de llevarse el triunfo y no supo aguantar el resultado sobre el final y por eso ahora tendrá que salir a derrotar a Suecia.

Por su parte, Suecia goleó por 5-1 a Túnez y se podría decir que tiene la clasificación encaminada. Sin embargo, el equipo dirigido por Graham Potter ahora tiene que enfrentarse con los dos rivales más duros de la zona, primero Países Bajos y luego Japón.

En síntesis

Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el Mundial 2026.

se enfrentan este sábado 20 de junio en el Mundial 2026. En México el partido se transmitirá por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.

el partido se transmitirá por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium. Países Bajos viene de empatar 2-2 con Japón y Suecia goleó por 5-1 a Túnez.