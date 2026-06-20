¿Por qué no juega Dejan Kulusevski en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Entérate de la razón por la que el habilidoso delantero se quedó fuera de la gran cita del futbol.

La cita máxima del fútbol sigue adelante y la fase de grupos empieza a tornarse decisiva para los seleccionados europeos. Este sábado, el combinado de Suecia se mide ante Países Bajos en el Houston Stadium por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, un compromiso de vital importancia donde el conjunto nórdico siente con fuerza la baja de Dejan Kulusevski.

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El motivo por el que no juegan Kulusevski en Suecia vs. Países Bajos

La ausencia del talentoso extremo del Tottenham Hotspur no responde a cuestiones tácticas, sino a un complejo calvario físico que lo marginó de las canchas por completo. El jugador sufrió una durísima rotura de ligamentos en su rodilla en mayo de 2025 que requirió cirugía, un fatídico episodio que truncó de golpe sus sueños de comandar el ataque de su país en esta edición de la Copa del Mundo.

A sus 26 años, el atacante arrastró complicaciones en el proceso de rehabilitación que estiraron los plazos de regreso mucho más de lo esperado originalmente por el cuerpo médico. Aunque el propio futbolista intentó acelerar los tiempos e hizo todo lo posible para estar en condiciones óptimas para el certamen, la gravedad estructural de la rodilla derecha lo obligó a bajarse definitivamente de la convocatoria final.

Ante semejante rompecabezas para rearmar los costados de la cancha, el entrenador de Suecia tuvo que buscar variantes urgentes en el banco para suplir su desequilibrio y peso ofensivo. Sin Kulusevski disponible para enfrentar a la Oranje, el peso de la generación de juego recaerá en Alexander Isak y Victor Gyokeres más un bloque colectivo que buscará abrochar un resultado positivo en Houston de cara a la clasificación.

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En síntesis