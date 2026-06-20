¿Por qué no juega Xavi Simons en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual se queda fuera de la competencia una de las figuras más destacadas de su selección.

La acción de la Copa del Mundo no se detiene y la fase de grupos empieza a entrar en etapas de definición para muchos seleccionados. Este sábado, la selección de Países Bajos se mide ante Suecia en el Houston Stadium por la segunda fecha del Grupo F, un partido clave para las aspiraciones de ambos donde el equipo de Ronald Koeman extraña y mucho la presencia de Xavi Simons.

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La razón por la que no juega Xavi Simons en Países Bajos vs. Suecia

La joya de la Oranje no forma parte de la delegación en Estados Unidos por culpa de una grave lesión que sufrió hace un par de meses atrás. El talentoso volante padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha a fines de abril, un momento durísimo que le tocó vivir en plena competencia de la Premier League durante un partido entre Tottenham y Wolverhampton.

Por este motivo, el jugador de 23 años tuvo que ser operado de urgencia y se despidió de golpe de la chance de jugar el torneo más lindo de todos. Al tener por delante una rehabilitación que le demandará entre seis y ocho meses de recuperación fuera de las canchas, el ex Barcelona se quedó con las ganas de aportar su fútbol en esta cita ecuménica.

Ante semejante dolor de cabeza para armar el juego, el cuerpo técnico neerlandés tuvo que meter mano obligada en la pizarra para rearmar el mediocampo y el ataque. Sin Simons disponible para este choque ante los suecos, el frente ofensivo vuelve a apoyarse en el tridente que integran Cody Gakpo, Donyell Malen y Brian Brobbey, quienes tienen la misión de cargar con el peso del gol.

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En síntesis