Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce cuáles son las opciones para sintonizar el partido entre La Albirroja y Les Bleus según tu país.

Paraguay y Francia se ven las caras este sábado 4 de julio, desde las 15:00 hs (CDMX) en Philadelphia, por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano, dirigido por Gustavo Alfaro, eliminó a Alemania en 16avos de final y ahora va por una nueva hazaña frente a Les Bleus.

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Kylian Mbappé y compañía no han mostrado debilidades en lo que va de la Copa del Mundo y son grandes candidatos a quedarse con el trofeo por tercera vez en su historia. Sin embargo, el antecedente reciente de Paraguay lo coloca como un rival difícil y nadie querrá perderse este encuentro.

Kylian Mbappé conduce el balón en el partido contra Suecia (Getty Images)

En territorio mexicano, el partido entre Paraguay y Francia no va por TV abierta y solo podrá ser sintonizado a través de la plataforma paga ViX. A continuación, las distintas opciones para ver en vivo el cotejo según cada país.

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Dónde ver Paraguay vs. Francia por país

México: ViX Mexico.

ViX Mexico. Centroamérica: Tigo Sports (mayoría de los países) y FOX+ (en Costa Rica).

Tigo Sports (mayoría de los países) y FOX+ (en Costa Rica). Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. Paraguay : DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, GEN, Trece y POPU TV.

: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, GEN, Trece y POPU TV. Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. España: DAZN Spain.

DAZN Spain. Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Peacock, Sling, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y SiriusXM FC.