Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Paraguay y Francia se ven las caras este sábado 4 de julio, desde las 15:00 hs (CDMX) en Philadelphia, por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano, dirigido por Gustavo Alfaro, eliminó a Alemania en 16avos de final y ahora va por una nueva hazaña frente a Les Bleus.
Kylian Mbappé y compañía no han mostrado debilidades en lo que va de la Copa del Mundo y son grandes candidatos a quedarse con el trofeo por tercera vez en su historia. Sin embargo, el antecedente reciente de Paraguay lo coloca como un rival difícil y nadie querrá perderse este encuentro.
Kylian Mbappé conduce el balón en el partido contra Suecia (Getty Images)
En territorio mexicano, el partido entre Paraguay y Francia no va por TV abierta y solo podrá ser sintonizado a través de la plataforma paga ViX. A continuación, las distintas opciones para ver en vivo el cotejo según cada país.
Dónde ver Paraguay vs. Francia por país
- México: ViX Mexico.
- Centroamérica: Tigo Sports (mayoría de los países) y FOX+ (en Costa Rica).
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
- Paraguay: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, GEN, Trece y POPU TV.
- Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- España: DAZN Spain.
- Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Peacock, Sling, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y SiriusXM FC.
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