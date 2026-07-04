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Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce cuáles son las opciones para sintonizar el partido entre La Albirroja y Les Bleus según tu país.

Paraguay y Francia chocan por los octavos de final del Mundial
© Getty ImagesParaguay y Francia chocan por los octavos de final del Mundial

Paraguay y Francia se ven las caras este sábado 4 de julio, desde las 15:00 hs (CDMX) en Philadelphia, por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano, dirigido por Gustavo Alfaro, eliminó a Alemania en 16avos de final y ahora va por una nueva hazaña frente a Les Bleus.

Kylian Mbappé y compañía no han mostrado debilidades en lo que va de la Copa del Mundo y son grandes candidatos a quedarse con el trofeo por tercera vez en su historia. Sin embargo, el antecedente reciente de Paraguay lo coloca como un rival difícil y nadie querrá perderse este encuentro.

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Kylian Mbappé conduce el balón en el partido contra Suecia (Getty Images)

Kylian Mbappé conduce el balón en el partido contra Suecia (Getty Images)

En territorio mexicano, el partido entre Paraguay y Francia no va por TV abierta y solo podrá ser sintonizado a través de la plataforma paga ViX. A continuación, las distintas opciones para ver en vivo el cotejo según cada país.

Dónde ver Paraguay vs. Francia por país

  • México: ViX Mexico.
  • Centroamérica: Tigo Sports (mayoría de los países) y FOX+ (en Costa Rica).
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
  • Paraguay: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, GEN, Trece y POPU TV.
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
  • España: DAZN Spain.
  • Estados Unidos: Fubo TV, Prime Video USA, Peacock, Sling, FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y SiriusXM FC.

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Leandro Barraza
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