Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026: TV y streaming online

República Checa y Sudáfrica se enfrentan por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Horario, canales de TV y todas las opciones para seguir el partido en vivo por streaming online.

Después de días largos y con muchísimos partidos, este jueves comienza la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en donde se empezarán a definir los primeros clasificados a la próxima instancia del torneo. El día de hoy lo abren República Checa y Sudáfrica, que se enfrentan desde las 10:00 hs de la CDMX en el grupo A, mientras que México y Corea del Sur juegan más tarde.

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Los europeos, que cayeron en la primera jornada ante Corea, llegan como favoritos a este encuentro y quieren sumar sus primeros puntos en el torneo. Mientras que los africanos perdieron con el Tri y tratarán de sacar un buen resultado para soñar con la posibilidad de estar entre los 32 mejores equipos del certamen.

La selección checa sabe que una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar de ronda, por lo que afrontará este compromiso con la obligación de ganar. Del otro lado, Sudáfrica intentará aprovechar la presión de su rival para dar el golpe y mantenerse con vida en el Grupo A.

A continuación, repasamos dónde ver el partido en vivo por TV y streaming online, además de los horarios confirmados para cada país.

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Dónde ver República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO país por país

México: ViX Premium

ViX Premium Perú: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN y Movistar+.

DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Horarios de República Checa vs. Sudáfrica país por país

México: 10:00 horas.

10:00 horas. Colombia, Perú y Ecuador: 11:00 horas.

11:00 horas. Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 horas.

12:00 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00 horas.

13:00 horas. Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

12:00 horas. España: 18:00 horas.

En sintesis

República Checa y Sudáfrica abren hoy la segunda jornada del Grupo A del Mundial.

abren hoy la segunda jornada del Grupo A del Mundial. El partido comenzará formalmente a las 10:00 horas de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. La transmisión del encuentro en territorio mexicano estará disponible a través de ViX.