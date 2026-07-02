Los Rossocrociati y los Zorros del Desierto se medirán por una nueva jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, Suiza y Argelia se miden este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos conjuntos van por la victoria para clasificar a la próxima fase.

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Cabe recordar que los Rossocrociati arriban a este compromiso tras ser líderes del Grupo B con 7 puntos luego de empatar con Qatar, y vencer a Bosnia y Herzegovina y Canadá. En tanto, los Zorros del Desierto accedieron a esta instancia como uno de los mejores terceros tras caer ante Argentina, empatar con Austria y vencer a Jordania en el Grupo J.

Con respecto a este juego de la jornada de jueves, el choque entre europeos y africanos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suiza contra Argelia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Suiza vs. Argelia por país