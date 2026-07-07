Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Colombia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming que transmitirán el partido en distintos países.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 14:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen y promete ser uno de los cruces más atractivos de esta instancia.

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Si bien en los papeles no eran los favoritos a quedarse con el título, saben que hoy pueden dar un paso gigante y ser uno de los candidatos en el torneo internacional.

Colombia llega a este compromiso luego de eliminar a Ghana, mientras que Suiza hizo lo propio tras dejar en el camino a Argelia. Ambos seleccionados mostraron un gran nivel durante el torneo, por lo que se espera un partido muy parejo con un boleto a los cuartos de final en juego.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por TV y streaming

El partido podrá verse en distintos países a través de las siguientes señales y plataformas:

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.

Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+. Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360.

DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360. Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+. Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.

DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter. Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

GEN, Trece y Unicanal. Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium, CazéTV, Sky+, Vivo Play y Claro TV+.

SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium, CazéTV, Sky+, Vivo Play y Claro TV+. México : Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.

: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. Costa Rica: ViX y FOX+.

ViX y FOX+. Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala.

TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras, ViX, HRN y FOX Honduras.

Tigo Sports Honduras, ViX, HRN y FOX Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX y FOX El Salvador.

Tigo Sports El Salvador, ViX y FOX El Salvador. Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.

ViX y Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá y ViX.

Tigo Sports Panamá y ViX. República Dominicana: ViX y Pio Deportes.

ViX y Pio Deportes. Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO y NAICOM.

Telemundo, UNIVERSO y NAICOM. Estados Unidos : FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio. España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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Horarios de Suiza vs. Colombia por país

México: 14:00

14:00 Guatemala: 14:00

14:00 Costa Rica: 14:00

14:00 Panamá: 14:00

14:00 Honduras: 14:00

14:00 Nicaragua: 14:00

14:00 Puerto Rico: 14:00

14:00 República Dominicana: 14:00

14:00 Perú: 15:00

15:00 Colombia: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00

15:00 Chile: 16:00

16:00 Venezuela: 16:00

16:00 Bolivia: 16:00

16:00 Argentina: 17:00

17:00 Uruguay: 17:00

17:00 Brasil: 17:00

17:00 Paraguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).

16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8). España: 22:00 (martes 7 de julio).

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