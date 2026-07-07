Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 14:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen y promete ser uno de los cruces más atractivos de esta instancia.
Si bien en los papeles no eran los favoritos a quedarse con el título, saben que hoy pueden dar un paso gigante y ser uno de los candidatos en el torneo internacional.
Colombia llega a este compromiso luego de eliminar a Ghana, mientras que Suiza hizo lo propio tras dejar en el camino a Argelia. Ambos seleccionados mostraron un gran nivel durante el torneo, por lo que se espera un partido muy parejo con un boleto a los cuartos de final en juego.
Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por TV y streaming
El partido podrá verse en distintos países a través de las siguientes señales y plataformas:
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium, CazéTV, Sky+, Vivo Play y Claro TV+.
- México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.
- Costa Rica: ViX y FOX+.
- Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras, ViX, HRN y FOX Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX y FOX El Salvador.
- Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: Tigo Sports Panamá y ViX.
- República Dominicana: ViX y Pio Deportes.
- Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO y NAICOM.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.
Horarios de Suiza vs. Colombia por país
- México: 14:00
- Guatemala: 14:00
- Costa Rica: 14:00
- Panamá: 14:00
- Honduras: 14:00
- Nicaragua: 14:00
- Puerto Rico: 14:00
- República Dominicana: 14:00
- Perú: 15:00
- Colombia: 15:00
- Ecuador: 15:00
- Chile: 16:00
- Venezuela: 16:00
- Bolivia: 16:00
- Argentina: 17:00
- Uruguay: 17:00
- Brasil: 17:00
- Paraguay: 17:00
- Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).
- España: 22:00 (martes 7 de julio).
En sintesis
- Suiza y Colombia definirán hoy un boleto a cuartos de final del Mundial 2026.
- En Colombia, el partido será transmitido por las señales de Caracol TV y RCN Televisión.
- El encuentro de octavos iniciará a las 14:00 horas tiempo del centro de México.