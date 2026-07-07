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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Suiza y Colombia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming que transmitirán el partido en distintos países.

Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026.
© ESPECIALSuiza vs. Colombia por el Mundial 2026.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes desde las 14:00 horas de la CDMX por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen y promete ser uno de los cruces más atractivos de esta instancia.

Si bien en los papeles no eran los favoritos a quedarse con el título, saben que hoy pueden dar un paso gigante y ser uno de los candidatos en el torneo internacional.

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Colombia llega a este compromiso luego de eliminar a Ghana, mientras que Suiza hizo lo propio tras dejar en el camino a Argelia. Ambos seleccionados mostraron un gran nivel durante el torneo, por lo que se espera un partido muy parejo con un boleto a los cuartos de final en juego.

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Colombia por TV y streaming

El partido podrá verse en distintos países a través de las siguientes señales y plataformas:

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+.
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+.
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter.
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Disney+ Premium, CazéTV, Sky+, Vivo Play y Claro TV+.
  • México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.
  • Costa Rica: ViX y FOX+.
  • Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapín TV, Tigo Sports Guatemala, ViX y FOX Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras, ViX, HRN y FOX Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX y FOX El Salvador.
  • Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá y ViX.
  • República Dominicana: ViX y Pio Deportes.
  • Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO y NAICOM.
  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Horarios de Suiza vs. Colombia por país

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  • México: 14:00
  • Guatemala: 14:00
  • Costa Rica: 14:00
  • Panamá: 14:00
  • Honduras: 14:00
  • Nicaragua: 14:00
  • Puerto Rico: 14:00
  • República Dominicana: 14:00
  • Perú: 15:00
  • Colombia: 15:00
  • Ecuador: 15:00
  • Chile: 16:00
  • Venezuela: 16:00
  • Bolivia: 16:00
  • Argentina: 17:00
  • Uruguay: 17:00
  • Brasil: 17:00
  • Paraguay: 17:00
  • Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).
  • España: 22:00 (martes 7 de julio).

En sintesis

  • Suiza y Colombia definirán hoy un boleto a cuartos de final del Mundial 2026.
  • En Colombia, el partido será transmitido por las señales de Caracol TV y RCN Televisión.
  • El encuentro de octavos iniciará a las 14:00 horas tiempo del centro de México.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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