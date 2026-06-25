Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Estados Unidos por el Grupo D del Mundial 2026: TV y streaming online

Turquía y Estados Unidos se enfrentan este jueves por la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026. Estos son los canales de TV y las plataformas de streaming que transmitirán el partido en vivo.

Desde las 20:00 hs de la Ciudad de México, Estados Unidos cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Por la tercera fecha del Grupo C, el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino se enfrenta a Turquía con el objetivo de cerrar una fase inicial perfecta.

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Los estadounidenses ya tienen asegurada la clasificación a los dieciseisavos de final y finalizarán como líderes del grupo tras sus contundentes victorias por 4-1 sobre Paraguay y 2-0 frente a Australia, siendo una de las grandes sorpresas del torneo.

Turquía, en cambio, llega sin posibilidades de avanzar luego de sufrir dos derrotas consecutivas: primero cayó ante Australia y posteriormente frente a Paraguay, por lo que afrontará este compromiso únicamente para despedirse del torneo con una buena imagen.

¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Estados Unidos por TV y streaming?

México: ViX Premium.

ViX Premium. Costa Rica: FOX+

FOX+ El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO y Tigo Sports El Salvador.

Canal 4 El Salvador, TCS GO y Tigo Sports El Salvador. Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala.

TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala. Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports Honduras. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports Honduras. Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+.

TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+. Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+. Venezuela: DIRECTV Sports, DGO e Inter.

DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+. DIRECTV Sports, DGO e Inter. Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Tigo Sports Bolivia y Entel TV. Paraguay: Unicanal.

Unicanal. España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+.

DAZN, DAZN Mundial y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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Horarios de Turquía vs. Estados Unidos por país

México: 20:00

20:00 Costa Rica: 20:00

20:00 Perú: 21:00

21:00 Colombia: 21:00

21:00 Ecuador: 21:00

21:00 Venezuela: 22:00

22:00 Bolivia: 22:00

22:00 Paraguay: 23:00

23:00 Argentina: 23:00

23:00 Uruguay: 23:00

23:00 Estados Unidos: 22:00

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