Turquía y Estados Unidos protagonizarán este jueves, quizás, uno de los encuentros más ‘intrascendentes’ en el transcurso del Mundial 2026 hasta el momento. Por las realidades con las que cada selección llega a este compromiso de la jornada 3 de la fase de grupos, no tienen demasiado en disputa en este desafío nocturno.

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Turquía arriba a este encuentro ya eliminado de la Copa del Mundo y ubicado en la última posición del Grupo D, con 0 puntos, tras perder sus dos primeros juegos en el torneo. Estados Unidos desembarca ya clasificado a dieciseisavos de la competencia y con el liderato asegurado del Grupo D, con 6 puntos, tras ganar sus dos cruces.

La predicción de la IA para Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026:

“Turquía 1-2 Estados Unidos”

La predicción editorial de IA de Bolavip arrojó su pronóstico del juego de la jornada 3 del Grupo D y fue contundente: los ‘Stars and Stripes’ ganarán por la mínima.

Turquía, frustrado por la eliminación, va ante el líder [Foto: Getty]

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Estados Unidos sobre Turquía:

Mejor rendimiento en el grupo: Estados Unidos llega primero del Grupo D con 6 puntos, 6 goles a favor y solo 1 en contra. Turquía aparece última con 0 puntos, 0 goles marcados y 3 goles recibidos. La diferencia no está solo en la tabla: también radica en la eficacia con la que cada uno resolvió sus dos primeras fechas.

Estados Unidos llega primero del Grupo D con 6 puntos, 6 goles a favor y solo 1 en contra. Turquía aparece última con 0 puntos, 0 goles marcados y 3 goles recibidos. La diferencia no está solo en la tabla: también radica en la eficacia con la que cada uno resolvió sus dos primeras fechas. Actualidad mucho más sólida: el equipo de Mauricio Pochettino ganó sus dos partidos del Mundial, 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Turquía, en cambio, perdió 0-2 ante Australia y 0-1 ante Paraguay. Hoy, una selección llega afirmada y la otra sigue pagando su falta de gol.

el equipo de Mauricio Pochettino ganó sus dos partidos del Mundial, 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Turquía, en cambio, perdió 0-2 ante Australia y 0-1 ante Paraguay. Hoy, una selección llega afirmada y la otra sigue pagando su falta de gol. Favoritismo moderado, no aplastante: la lectura previa sigue inclinada hacia Estados Unidos, pero con un margen estrecho por el contexto del cierre de grupo. El superordenador de Opta le da un 47.7%de probabilidad de victoria, una cifra que lo pone por delante sin convertirlo en un dominador absoluto. A eso se suma la posible rotación de minutos en el plantel estadounidense, un factor que baja el techo de una posible goleada. Eso no borra los argumentos de Turquía: viene generando volumen ofensivo aunque no concreta, como mostró con Paraguay con 33 remates y 2.469 goles esperados (xG), y además cuenta con nombres capaces de romper el partido como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y Kenan Yildiz, quien llega como líder turco en tiros con 12.

¿Qué dijo la IA sobre Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

La tecnología sostuvo que la proyección apunta a una victoria ajustada de Estados Unidos: llega mejor parado en la tabla, ha sido mucho más eficaz en sus dos juegos del grupo y parte con una ventaja moderada. El cierre de sector y la posible rotación de minutos, eso sí, enfrían cualquier idea de goleada.

Eso no significa que la selección europea llegue sin opciones de complicar o incluso de marcar. Su problema en este Mundial ha sido la contundencia, no tanto la generación de peligro, y por eso el “1-2″ encaja mejor que un resultado abultado.

El contexto del partido ayuda a imaginar un duelo más cerrado de lo que sugiere la tabla. En el cuadro estadounidense se abre la puerta a la rotación de plantel: Chris Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams y Folarin Balogun tienen pocas probabilidades de jugar por riesgo de suspensión por amarillas, y persiste la duda sobre cómo usará Pochettino a Christian Pulisic. El propio técnico lo resumió con una frase que también marca la pauta en la previa: “Turquía merece todo el respeto”. La selección de las barras y estrellas llega con una señal anímica fuerte: hiló dos victorias en fase de grupos de un Mundial por primera vez en 96 años. Turquía, por su parte, disputa esta Copa del Mundo tras 24 años de ausencia, un regreso importante que hasta ahora no ha logrado traducir en puntos.