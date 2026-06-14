¿Dónde y en qué estadio juegan Alemania vs. Curazao por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Alemania y Curazao se enfrentan este domingo por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. Enterate en qué estadio se disputa el encuentro y dónde se llevará a cabo el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

La actividad del Mundial 2026 continúa este domingo con un partido que reúne a dos selecciones con realidades completamente distintas. Por un lado aparece Alemania, una de las máximas potencias del fútbol mundial y cuatro veces campeona de la Copa del Mundo. Del otro, Curazao, que disputa su primera participación en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Publicidad

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo E y marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos países. Mientras los europeos buscan arrancar con una victoria que los acerque a la clasificación, los caribeños intentarán dar una de las grandes sorpresas del certamen.

El compromiso está programado para este domingo a las 14:00 horas de Argentina y se disputará en el Houston Stadium, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

El NRG Stadium ya espera por Alemania (Getty Images)

Publicidad

Houston Stadium: capacidad, ubicación y quién juega habitualmente allí

El partido se disputará en el Houston Stadium, nombre que recibe durante el Mundial 2026 el estadio conocido habitualmente como NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos.

Se trata de un moderno recinto multipropósito inaugurado en 2002, reconocido por contar con un techo retráctil, una característica que lo convirtió en una de las instalaciones deportivas más innovadoras de Norteamérica. Además, posee una capacidad de 68.777 espectadores.

Habitualmente, el escenario es la casa de los Houston Texans, franquicia que compite en la NFL, la principal liga de futbol americano. También recibe numerosos eventos deportivos y espectáculos de gran magnitud a lo largo del año.

Publicidad

En sintesis