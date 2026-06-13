¿Dónde y en qué estadio juegan Australia vs. Turquía por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Conoce todo sobre la sede del encuentro que cierra la jornada de acción del sábado.

La jornada de sábado del Mundial 2026 de este sábado se cierra con un interesante duelo entre Australia y Turquía por la primera jornada del Grupo D. Tras la victorias de Estados Unidos en el debut y su candidatura a ser el favorito a liderar la zona, los oceánicos y europeos buscan comenzar la historia con el pie derecho en una imponente sede.

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Todo sobre el BC Place Stadium de Vancouver

Se trata de una sede inaugurada en 1983 en Vancouver. El BC Place Stadium es una de las sedes más destacadas en la organización de la Copa del Mundo por su imponente fisonomía y capacidad para 54.500 espectadores que aseguran un escenario formidable si se completa en su totalidad.

En este escenario se disputarán un total de siete partidos durante todo el Mundial. Con el de este sábado entre Australia y Turquía, comienza una seguidilla de encuentros que terminarán en un compromiso de octavos de final, todavía a definir entre quienes por una cuestión lógica del momento en el que se encuentra la competencia.

Así es el BC Place Stadium en el que juegan Australia y Turquía. (GETTY IMAGES)

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Australia y Turquía forman parte del mencionado Grupo D en el que comparten la zona junto a Estados Unidos y Paraguay. Los norteamericanos comenzaron la Copa del Mundo con un contundente 4-1 sobre el elenco sudamericano y le dejaron toda la presión a los australianos y turcos de iniciar con los tres puntos para no quedar rezagados en el inicio del certamen.

A pesar de haber utilizado césped artificial durante más de 40 años, el recinto se acomodó a las normativas FIFA y ahora el pasto es completamente natural. Vale destacar que en esta sede son locales los Vancouver Whitecaps de la MLS y la selección de Canadá cuando debe disputar las Eliminatorias y cualquier compromiso de tinte internacional.

Los partidos que se jugarán en el BC Place Stadium

Sábado 13 de junio: Australia vs. Turquía

Jueves 18 de junio: Canadá vs. Catar

Domingo 21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto

Miércoles 24 de junio: Suiza vs. Canadá

Viernes 26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica

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Fase Eliminatoria

Dieciseisavos de final : 1 partido

: 1 partido Octavos de final: 1 partido

En síntesis