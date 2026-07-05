Dónde se juega el Brasil vs Noruega hoy

Este domingo se disputa uno de los duelos más importantes para Brasil y Noruega porque se juegan la eliminación en Octavos de Final y el pase a los Cuartos de la Copa del Mundo. Este enfrentamiento definirá al rival del México vs Inglaterra y se disputará en el Estadio New York/ New Jersey en Estados Unidos.

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El estadio para el Brasil vs Noruega

Este estadio tiene una capacidad de 80 mil 663 asistentes, su nombre ahora adquiere el nombre de la ciudad en donde se encuentra, aunque regularmente es conocido como el Metlife Stadium, ubicado en East Rutherford de Nueva Jersey y es uno de los estadios en la NFL que sirve como casa para dos franquicias simultáneamente: los New York Giants y los New York Jets.

Debido a que es un recinto que alberga a un par de clubes, tuvieron que hacer que la tecnología del estadio también cambiara. De esta manera, su fachada está iluminada por tecnología LED capaz de cambiar de color dependiendo de la escuadra que se presente en cada fin de semana, podría ser en color azul o verde, dependiendo el local.

En 2014 fue la sede del Super Bowl XLVIII, donde hizo historia al convertirse en el primero en realizarse al aire libre en una cancha como esta y además con un clima tan frío. Su construcción requirió una inversión de 1.66 mil millones de dólares y se edificó directamente sobre una zona pantanosa y húmeda.

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Se encuentra tan cerca de un importante aeropuerto en Nueva Jersey que los aficionados suelen ver aviones volando muy bajo al acercarse o despegar estando en el mismo lugar. A un lado del estadio se encuentra el centro comercial American Dream, uno de los complejos de compras y entretenimiento más grandes del mundo.

En este recinto además de disputarse este encuentro tendrá la Final del Mundial, por lo que es sin duda el que eligieron como el más importante para tener este magno evento.

En síntesis

Brasil y Noruega juegan los octavos de final en el Estadio New York.

juegan los octavos de final en el Estadio New York. 80 mil 663 asistentes es la capacidad máxima de este estadio mundialista.

asistentes es la capacidad máxima de este estadio mundialista. 1.66 mil millones de dólares se invirtieron en la construcción del recinto deportivo.