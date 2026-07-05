¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026?

Ismail Elfath ya sabe lo que es dirigir en la Copa del Mundo y fue el silbante que impartió justicia en una derrota brasileña en Qatar 2022.

Brasil y Noruega chocan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarela busca volver a meterse entre los mejores ocho equipos del certamen, pero Los Vikingos Rojos no le pondrán las cosas fáciles a los comandados por Carlo Ancelotti.

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El silbante designado para este encuentro de eliminación directa, que promete ser cerrado, es Ismail Elfath. El estadounidense-marroquí de 44 años es muy respetado dentro de CONCACAF y es árbitro FIFA desde 2016.

Nació en 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos; pero se desempeña habitualmente en la MLS. En esta Copa del Mundo ya dirigió dos partidos y en uno de ellos mostró una tarjeta roja, más precisamente a Agustín Canobbio en la derrota de Uruguay ante España.

Agustin Canobbio fue expulsado por Ismail Elfath en la fase de grupos (Getty Images)

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Ahora bien, también fue el juez en tres encuentros de Qatar 2022 y uno de ellos fue precisamente la derrota de Brasil ante Camerún en la fase de grupos. En aquel encuentro incluso expulsó a Vincent Aboubakar por quitarse la playera en el festejo de su gol.

Estilo de arbitraje de Ismail Elfath

Diálogo y Manejo de Jugadores: Se caracteriza por ser un árbitro “dialogante”. Al hablar fluido inglés y árabe (y manejarse bien con jugadores hispanohablantes en la MLS), suele calmar las tensiones hablando con los capitanes antes de recurrir a las tarjetas.

Se caracteriza por ser un árbitro “dialogante”. Al hablar fluido inglés y árabe (y manejarse bien con jugadores hispanohablantes en la MLS), suele calmar las tensiones hablando con los capitanes antes de recurrir a las tarjetas. Umbral de Faltas: Tiende a dejar jugar, prefiriendo que el partido fluya en lugar de pitar contactos mínimos. Sin embargo, no duda en mostrar amarillas tempranas si el juego se vuelve violento para establecer un límite claro.

Tiende a dejar jugar, prefiriendo que el partido fluya en lugar de pitar contactos mínimos. Sin embargo, no duda en mostrar amarillas tempranas si el juego se vuelve violento para establecer un límite claro. Uso veloz del VAR: Es conocido por ser decisivo. Si el VAR lo llama a revisión, suele tomar decisiones rápidas sin pasar demasiado tiempo en el monitor.

El cuerpo arbitral completo para Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Árbitro principal : Ismail Elfath (Estados Unidos)

: Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1 : Corey Parker (Estados Unidos)

: Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2 : Kyle Atkins (Estados Unidos)

: Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro : Said Martínez (Honduras)

: Said Martínez (Honduras) Asistente de reserva : Walter López (Honduras)

: Walter López (Honduras) VAR : Tatiana Guzmán (Nicaragua)

: Tatiana Guzmán (Nicaragua) AVAR : Leodan González (Uruguay)

: Leodan González (Uruguay) SVAR: Carlos Del Cerro Grande (España)