España vs. Bélgica: fecha, hora y sede del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica sellaron su clasificación a los cuartos de final del certamen internacional tras dejar fuera a Portugal y Estados Unidos.

Este lunes continuó la actividad de los octavos de final del Mundial 2026 y ya quedaron definidos seis de los ocho equipos que disputarán la próxima instancia del torneo. Poco a poco comienza a tomar forma el cuadro rumbo a la gran final de la Copa del Mundo.

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España consiguió una clasificación dramática al vencer 1-0 a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino, resultado que marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Bélgica eliminó a Estados Unidos y dejó fuera de la competencia al último país anfitrión que seguía con vida en el certamen.

Con estos resultados, España y Bélgica se verán las caras en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la siguiente ronda.

La selección española llega como una de las grandes candidatas al título por el nivel que ha mostrado a lo largo del campeonato. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mantiene intacto el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo y dar un paso más hacia ese objetivo.

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Fecha, hora y sede de España vs. Bélgica

El partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 10 de julio en el Los Angeles Stadium.

Fecha: viernes 10 de julio.

viernes 10 de julio. Hora: 16:00 horas (CDMX).

16:00 horas (CDMX). Estadio: Los Angeles Stadium.

En sintesis

El encuentro de cuartos de final se disputará el próximo viernes 10 de julio .

. La selección de España jugará contra Bélgica a las 16:00 horas (CDMX).

jugará contra Bélgica a las (CDMX). El compromiso internacional tendrá como sede oficial el Los Angeles Stadium.