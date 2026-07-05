Qué pasa si Brasil pierde, gana o empata

Estas son las posibles opciones que tiene Brasil para clasificar a los Cuartos de Final ante Noruega.

Se viene uno de los juegos más complicados para Brasil y para Noruega, esta tarde se enfrentan en un partido de matar o morir. Y es que ya se disputan los Octavos de Final del Mundial 2026, por lo que la selección que pierda ahora se va eliminada, mientras que la que venza termina con el pase a los Cuartos de Final de la competencia.

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En este encuentro veremos a dos estrellas goleadoras que saben lo que es medirse incluso en Champions League; por el lado de Brasil estará Vinicius Jr. mientras que con Noruega está Erling Haaland. Aunque sus condiciones en el terreno de juego son un tanto diferentes, son capaces de impactar de manera positiva en sus clubes.

¿Qué pasa si Brasil gana?

Como ya lo mencionamos anteriormente, este es el resultado que llevaría al conjunto de Brasil a los Cuartos de Final, vencer al plantel de Noruega en los primeros 90 minutos, tiempos extra o penales, le da inmediatamente el boleto que estaba buscando para enfrentar al rival que salga del duelo entre México e Inglaterra.

¿Qué pasa si Brasil empata?

En caso de que la escuadra verdeamarela consiga la igualada en el tiempo regular, tendrían que irse a los tiempos extras, por lo que si este resultado se mantiene en los 30 minutos posteriores tendrían que ir a la tanda de penales y definir ahí quiénes serían los eliminados y aquellos que lograrán pasar a la siguiente ronda.

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¿Qué pasa si Brasil pierde?

El resultado inesperado y es que para muchos Brasil es el favorito, pero si pierde haría sus maletas de regreso a casa y tal vez le buscarían reemplazo a Carlo Ancelotti. Es por ello que este es el resultado que menos esperaría el conjunto para esta tarde.

En síntesis