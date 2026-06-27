¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Los Cafeteros y los Lusos se enfrentan por la tercera jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Portugal se miden este sábado 27 de junio desde las 17:30 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami. Ambos conjuntos van por la victoria para quedarse con el liderato de la zona.

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Este escenario elegido para el partido es oficialmente ‘Estadio Miami’ durante la Copa del Mundo por las regulaciones comerciales de la FIFA. Esta es la casa de los Miami Dolphins de la NFL, pero ya tiene experiencia albergando partidos de futbol importantes.

El Hard Rock Stadium es reconocible por el techo que tiene. [Foto: Getty Images]

Allí se jugó la Final de la Copa América 2024, el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025 y se jugarán un total de siete encuentros en esta Copa del Mundo. Además, el circuito de Miami de la Fórmula 1 fue construido a los alrededores de este recinto que también recibió otros eventos como WrestleMania o Super Bowl.

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Este recinto fue inaugurado en 1987 bajo el nombre Joe Robbie Stadium. Luego, exactamente en 2016 y debido a un acuerdo de naming rights por parte de las autoridades propietarias y de la marca, pasó a llamarse Hard Rock Stadium. En aquel entonces, ese cambio estuvo acompañado de una inversión cercana a los 500 millones de dólares que significaron una remodelación en todos los aspectos.

Características del Estadio Miami

Capacidad : 64.478 espectadores.

: 64.478 espectadores. Ubicación : Ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami.

: Ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami. Tipo de césped : natural de tipo Bermuda (Bermudagrass), reforzado con fibras sintéticas (césped híbrido).

: natural de tipo Bermuda (Bermudagrass), reforzado con fibras sintéticas (césped híbrido). Equipos que juegan de local aquí : Miami Dolphins.

: Miami Dolphins. Año de inauguración: 1987.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Miami

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio

Uruguay 2-2 Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio

Escocia 0-3 Brasil | Fase de grupos | 24 de junio

Colombia vs. Portugal l | Fase de grupos | 27 de junio

Argentina vs. Cabo Verde l | 16avos de Final | 3 de julio

Partido de Cuartos de Final | 11 de julio

Partido de Tercer Puesto | 18 de julio

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En síntesis