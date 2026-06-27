Las alineaciones de Colombia vs Portugal

Este sábado tenemos uno de los duelos más emocionantes para conocer a los líderes del Grupo K. Las victorias que consiguieron los comandados por Néstor Lorenzo pone a Colombia en el número 1, pero los de Roberto Martínez con su empate ante RD Congo hicieron que Portugal se mantenga en el sitio número dos.

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La buena noticia para ambos es que en este partido todo puede pasar, son los 6 puntos sumados de los colombianos, contra los 4 de los lusitanos. De esta manera, ambos tienen la obligación de salir a conseguir este resultado si quieren mantenerse en el liderato de su grupo para que de esa manera conozcan a su próximo rival.

Esta es la antesala de los dieciseisavos y en caso de que el Congo ganara empataría a Portugal en puntos, por lo que están más que obligados a conseguir la victoria. Y mientras unos han evitado utilizar a sus estrellas en el último partido de la fase de grupos, ninguno de los dos esta tarde podrá hacerlo, por lo que tanto James Rodríguez como Cristiano Ronaldo estarán contemplados.

Alineación de Colombia

Camilo Vargas

Arias

Dávinson Sánchez

John Lucumí

Machado

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jhon Córdoba

James Rodríguez

Luis Díaz

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Alineación de Portugal

Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

Ruben Neves

Bruno Fernandes

Pedro Neto

João Félix

Cristiano Ronaldo

En síntesis