Las alineaciones de Colombia vs Portugal

Este sábado tenemos uno de los duelos más emocionantes para conocer a los líderes del Grupo K. Las victorias que consiguieron los comandados por Néstor Lorenzo pone a Colombia en el número 1, pero los de Roberto Martínez con su empate ante RD Congo hicieron que Portugal se mantenga en el sitio número dos.
La buena noticia para ambos es que en este partido todo puede pasar, son los 6 puntos sumados de los colombianos, contra los 4 de los lusitanos. De esta manera, ambos tienen la obligación de salir a conseguir este resultado si quieren mantenerse en el liderato de su grupo para que de esa manera conozcan a su próximo rival.
Esta es la antesala de los dieciseisavos y en caso de que el Congo ganara empataría a Portugal en puntos, por lo que están más que obligados a conseguir la victoria. Y mientras unos han evitado utilizar a sus estrellas en el último partido de la fase de grupos, ninguno de los dos esta tarde podrá hacerlo, por lo que tanto James Rodríguez como Cristiano Ronaldo estarán contemplados.
Alineación de Colombia
- Camilo Vargas
- Arias
- Dávinson Sánchez
- John Lucumí
- Machado
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Jhon Arias
- Jhon Córdoba
- James Rodríguez
- Luis Díaz
Alineación de Portugal
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Ruben Neves
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
En síntesis
- Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en un partido decisivo para definir al líder general del Grupo K.
- Las estrellas James Rodríguez y Cristiano Ronaldo están contempladas para iniciar como titulares en este trascendental encuentro.
- El conjunto sudamericano llega en primer lugar con 6 puntos, mientras que la escuadra lusitana lo sigue muy de cerca con 4 unidades.