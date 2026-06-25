¿Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Conoce todos los detalles sobre la sede que albergará un duelo fundamental para el futuro de los sudamericanos.

La fecha definitiva de la fase de grupos del Mundial 2026 pone cara a cara a Ecuador y Alemania en un duelo de realidades opuestas que define el destino del Grupo E. Este viernes, a partir de las 14:00 horas del Centro de México, el conjunto sudamericano salta a la cancha con la obligación absoluta de sumar una victoria para mantener sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Publicidad

El MetLife recibe Ecuador vs. Alemania

Este compromiso se disputa en el imponente New York New Jersey Stadium, nombre oficial que adopta el célebre MetLife Stadium durante el desarrollo de la competencia de la FIFA. Ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, a pocos minutos de Nueva York, el recinto cuenta con una capacidad de 80.663 espectadores. Las tribunas lucen listas para albergar un marco imponente de público internacional en esta jornada decisiva.

Inaugurado en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium, el complejo es mundialmente famoso porque funciona como el hogar de dos franquicias de la NFL: los New York Giants y los New York Jets. Su infraestructura vanguardista, equipada con tecnología de última generación y zonas de hospitalidad VIP, lo convierte en uno de los estadios más costosos del planeta, con una inversión inicial que superó los 1.600 millones de dólares.

El MetLife será la casa del duelo entre Ecuador y Alemania. (GETTY IMAGES)

Publicidad

El coloso de Nueva Jersey cuenta con un rol protagónico en esta Copa del Mundo, donde la FIFA le asignó un total de ocho partidos oficiales. En las jornadas previas de la fase de grupos, el recinto ya albergó encuentros de alta convocatoria, entre los que destaca el debut de la selección de Argentina. La cartelera de la primera fase concluye de gran manera con este electrizante choque entre ecuatorianos y alemanes.

El calendario del estadio se intensifica de cara a las instancias de eliminación directa, donde recibirá un partido de dieciseisavos de final y otro de octavos de final. El momento cumbre de su historia ocurrirá el próximo 19 de julio, fecha en la que este escenario vestirá sus mejores galas para recibir el partido de la gran final, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

En síntesis

Ecuador y Alemania se enfrentan en la última jornada del Grupo E con realidades opuestas.

se enfrentan en la última jornada del Grupo E con realidades opuestas. El partido se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford.

(MetLife Stadium) de East Rutherford. El recinto albergará ocho partidos del torneo, destacando la gran final del mundo el 19 de julio.