¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

La Roja y la Albiceleste lucharán por el trofeo de la Copa del Mundo en un recinto con capacidad para 80.663 espectadores.

Llegó el día: este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Los vigentes campeones de Europa y Sudamérica llegaron hasta la última instancia de la cita mundialista y ahora se definirá quién es la mejor selección desde las 13:00 hs (centro de México).

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El escenario elegido para esta gran final fue el MetLife Stadium, rebautizado a Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la Copa del Mundo por regulaciones comerciales. Este recinto cuenta con una capacidad para 80.663 espectadores y en 2025 ya había sido la sede de la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG.

Características del estadio Nueva York Nueva Jersey

Capacidad : 80.663 espectadores.

: 80.663 espectadores. Ubicación : East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan.

: East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan. Tipo de césped : Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31)

: Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31) Equipos que juegan de local aquí : New York Giants y los New York Jets.

: New York Giants y los New York Jets. Año de inauguración: 2010.

Ecuador y Alemania se enfrentaron en Nueva York (Getty Images)

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Los 8 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos | 13 de junio

| Fase de grupos | 13 de junio Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos | 16 de junio

| Fase de grupos | 16 de junio Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Francia 3-0 Suecia | 16avos de final | 30 de junio de 2026

| 16avos de final | 30 de junio de 2026 Brasi 1-2 Noruega | Octavos de final | 5 de julio

| Octavos de final | 5 de julio España vs. Argentina | Final | 19 de julio

En síntesis