¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

Llegó el día: este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Los vigentes campeones de Europa y Sudamérica llegaron hasta la última instancia de la cita mundialista y ahora se definirá quién es la mejor selección desde las 13:00 hs (centro de México).
El escenario elegido para esta gran final fue el MetLife Stadium, rebautizado a Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la Copa del Mundo por regulaciones comerciales. Este recinto cuenta con una capacidad para 80.663 espectadores y en 2025 ya había sido la sede de la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG.
Características del estadio Nueva York Nueva Jersey
- Capacidad: 80.663 espectadores.
- Ubicación: East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan.
- Tipo de césped: Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31)
- Equipos que juegan de local aquí: New York Giants y los New York Jets.
- Año de inauguración: 2010.
Ecuador y Alemania se enfrentaron en Nueva York (Getty Images)
Los 8 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey
- Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos | 13 de junio
- Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos | 16 de junio
- Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos | 22 de junio
- Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos | 25 de junio
- Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos | 27 de junio
- Francia 3-0 Suecia | 16avos de final | 30 de junio de 2026
- Brasi 1-2 Noruega | Octavos de final | 5 de julio
- España vs. Argentina | Final | 19 de julio
Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 el 19 de julio.
- Estadio Nueva York Nueva Jersey es la sede con capacidad para 80.663 espectadores.
- 13:00 hs (centro de México) es el horario de inicio de la final.