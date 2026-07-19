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Mundial 2026

¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

La Roja y la Albiceleste lucharán por el trofeo de la Copa del Mundo en un recinto con capacidad para 80.663 espectadores.

El Estadio Nueva York Nueva Jersey fue elegido para la final del Mundial 2026
© Getty ImagesEl Estadio Nueva York Nueva Jersey fue elegido para la final del Mundial 2026

Llegó el día: este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Los vigentes campeones de Europa y Sudamérica llegaron hasta la última instancia de la cita mundialista y ahora se definirá quién es la mejor selección desde las 13:00 hs (centro de México).

El escenario elegido para esta gran final fue el MetLife Stadium, rebautizado a Estadio Nueva York Nueva Jersey durante la Copa del Mundo por regulaciones comerciales. Este recinto cuenta con una capacidad para 80.663 espectadores y en 2025 ya había sido la sede de la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG.

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Características del estadio Nueva York Nueva Jersey

  • Capacidad: 80.663 espectadores.
  • Ubicación: East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan.
  • Tipo de césped: Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31)
  • Equipos que juegan de local aquí: New York Giants y los New York Jets.
  • Año de inauguración: 2010.
Ecuador y Alemania se enfrentaron en Nueva York (Getty Images)

Ecuador y Alemania se enfrentaron en Nueva York (Getty Images)

Los 8 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

  • Brasil 1-1 Marruecos | Fase de grupos | 13 de junio
  • Francia 3-1 Senegal | Fase de grupos | 16 de junio
  • Noruega 3-2 Senegal | Fase de grupos | 22 de junio
  • Ecuador 2-1 Alemania | Fase de grupos | 25 de junio
  • Panamá 0-2 Inglaterra | Fase de grupos | 27 de junio
  • Francia 3-0 Suecia | 16avos de final | 30 de junio de 2026
  • Brasi 1-2 Noruega | Octavos de final | 5 de julio
  • España vs. Argentina | Final | 19 de julio
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Dónde ver EN VIVO España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: TV y streaming online

En síntesis

  • España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026 el 19 de julio.
  • Estadio Nueva York Nueva Jersey es la sede con capacidad para 80.663 espectadores.
  • 13:00 hs (centro de México) es el horario de inicio de la final.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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