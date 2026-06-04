¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Costa de Marfil por el amistoso previo al Mundial 2026?

Está casi todo listo para el inicio del Mundial 2026, por lo que es clave para los seleccionados que formarán parte de la gran cita, ultimar detalles y llegar a Norteamérica sin dudas. En ese sentido, este jueves se enfrentarán Francia y Costa de Marfil en un duelo más que interesante a disputarse en tierras galas.
Sede del partido entre Francia y Costa de Marfil
Uno de los duelos más importantes del día se llevará a cabo en el Stade de la Beaujoire, ubicado en los Países de Loira, en Francia. El último subcampeón del mundo se despedirá de su público antes de viajar hacia Estados Unidos, por lo que se espera que tenga una buena presentación.
Los comandados por Didier Deschamps son unos de los máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, por lo que todas sus preparaciones son esperadas con enorme expectativa. Con figuras destacadas como Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembélé, los europeos buscarán llegar, como mínimo, a su tercera final de manera consecutiva.
Francia aparece como una de las grandes candidatas a pelear por el título y compartirá grupo con Senegal, Noruega e Irak. Del otro lado estará Costa de Marfil, que intentará llegar con confianza a un grupo exigente donde deberá medirse con Ecuador, Alemania y Curazao.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Costa de Marfil por el amistoso previo al Mundial 2026: TV y streaming online
En síntesis
- Francia y Costa de Marfil se enfrentan este jueves en un partido amistoso en tierras galas.
- El partido se disputará en el Stade de la Beaujoire, ubicado en Francia.
- Los dirigidos por Didier Deschamps jugarán el Mundial en el grupo de Senegal, Noruega e Irak.