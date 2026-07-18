¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Conoce todos los detalles del recinto elegido para albergar el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo.

Francia e Inglaterra se despiden del Mundial 2026 este sábado 18 de julio con el partido por el tercer puesto. Ambos seleccionados cayeron en semifinales y ahora chocan entre sí para definir quién completa el podio de la cita mundialista que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

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El encuentro comenzará a las 15:00 hs (CDMX) y se disputará en suelo estadounidense, más precisamente en Estadio Miami, mejor conocido como Hard Rock Stadium. Por su parte, el estadio de la gran final será el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Detalles del Estadio Miami

El Hard Rock Stadium lleva el nombre de ‘Estadio Miami‘ durante la Copa del Mundo 2026 por las regulaciones comerciales de la FIFA. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y está ubicado en Miami Gardens, Florida.

Su capacidad exacta es de 64.478 espectadores y es uno de los escenarios que recibió más partidos en la Copa del Mundo 2026: siete contando el de este sábado entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto.

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Un dato curioso es que, para cumplir con las estrictas normativas de la FIFA, se instaló una superficie de césped natural Bermuda cultivado en una granja local de Loxahatchee Groves, el cual fue instalado temporalmente mediante rollos sobre el campo de juego.

El Estadio Miami fue designado para siete partidos del Mundial 2026 (Getty Images)

Los 7 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Miami

Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Fase de grupos | 15 de junio

| Fase de grupos | 15 de junio Uruguay 2-2 Cabo Verde | Fase de grupos | 21 de junio

| Fase de grupos | 21 de junio Escocia 0-3 Brasil | Fase de grupos | 24 de junio

| Fase de grupos | 24 de junio Portugal 0-0 Colombia | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Argentina 3-2 Cabo Verde | 16avos de final | 3 de julio

| 16avos de final | 3 de julio Noruega 1-2 Inglaterra | Cuartos de final | 11 de julio

| Cuartos de final | 11 de julio Francia vs. Inglaterra | Partido por el tercer puesto | 18 de julio

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En síntesis