Francia afrontará este lunes su último partido de preparación antes del Mundial 2026. El conjunto de Didier Deschamps recibirá a Irlanda del Norte en Lille con el objetivo de recuperar confianza y llegar de la mejor manera a su debut frente a Senegal.

Francia transita los últimos días de preparación antes de meterse de lleno en la Copa del Mundo. Luego de una inesperada derrota frente a Costa de Marfil en su primer amistoso, el conjunto galo buscará cambiar la imagen y cerrar esta etapa con mejores sensaciones.

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El cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps considera que este encuentro será una buena oportunidad para seguir encontrando ritmo de competencia y ajustar algunos aspectos que quedaron en evidencia durante la presentación anterior.

Del otro lado estará Irlanda del Norte, Selección que no clasificó al certamen internacional pero que igual intentará dar la sorpresa en tierras francesas. Más allá de tratarse de un amistoso, ambos equipos buscarán competir con intensidad.

El partido se disputará en la ciudad de Lille, ubicada en el norte de Francia. Allí se espera una importante presencia de público para acompañar a los locales en su despedida antes de viajar hacia Norteamérica.

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¿En qué estadio jugarán Francia vs. Irlanda?

La sede elegida para el encuentro es el Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, uno de los estadios más modernos del país. El recinto cuenta con capacidad para más de 50 mil espectadores.

Una vez finalizado el compromiso, Francia pondrá el foco exclusivamente en el Mundial 2026, donde tendrá su estreno el próximo 16 de junio frente a Senegal. Por eso, este amistoso representa una de las últimas oportunidades para llegar con el equipo a punto.

En sintesis

El técnico Didier Deschamps dirigirá el último amistoso de Francia ante Irlanda del Norte.

dirigirá el último amistoso de Francia ante Irlanda del Norte. El encuentro se disputará en el estadio Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille.

de Lille. La selección de Francia debutará en el Mundial el 16 de junio contra Senegal.