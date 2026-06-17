¿Dónde y en qué estadio juegan Ghana vs. Panamá por el Grupo L del Mundial 2026?

Ghana y Panamá se enfrentan este martes por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro será en Toronto, Canadá.

La Selección de Ghana y la Selección de Panamá se enfrentarán este martes por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido clave para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final del torneo más importante del planeta.

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El encuentro se disputará en el imponente Toronto Stadium, nombre que recibe el tradicional BMO Field durante la Copa del Mundo, ubicado en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario, Canadá. El estadio cuenta con una capacidad superior a los 43 mil espectadores.

Para Ghana, el objetivo será confirmar su favoritismo en la previa y comenzar la competencia con una victoria que le permita encarar con mayor tranquilidad los duelos posteriores ante Inglaterra y Croacia. Panamá, por su parte, intentará dar el golpe y sumar puntos valiosos en un grupo.

Los detalles del Toronto Stadium

El actual Toronto Stadium, conocido habitualmente como BMO Field, fue inaugurado en 2007 sobre los terrenos donde antiguamente se encontraba el histórico Exhibition Stadium. Originalmente concebido para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de ese mismo año, rápidamente se convirtió en la casa del Toronto FC de la Major League Soccer.

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Con el paso de los años, el recinto fue ampliado y modernizado para transformarse en uno de los estadios más importantes de Canadá. Además de recibir encuentros de la MLS, también fue sede de finales de campeonato, partidos internacionales de rugby y grandes eventos deportivos continentales.

Para el Mundial 2026, el estadio fue sometido a nuevas adecuaciones con el objetivo de cumplir con los estándares exigidos por la FIFA, consolidándose como uno de los dos escenarios canadienses elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo.

En sintesis

Ghana y Panamá se enfrentan este martes por la fase de grupos del Mundial 2026.

se enfrentan este martes por la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium , nombre mundialista del BMO Field.

, nombre mundialista del BMO Field. El Toronto Stadium cuenta con una capacidad superior a los 43 mil espectadores.