¿Dónde y en qué estadio juegan Irak vs. Noruega por el Grupo I Mundial 2026?

Conoce la información más precisa sobre uno de los recintos más importantes de la Copa del Mundo.

Irak y Noruega se verán las caras en el Mundial 2026 en un cruce que promete reconfigurar las expectativas de su zona. Ambos seleccionados forman parte del Grupo I, un cuadro sumamente competitivo que comparten junto a las potencias de Francia y Senegal.

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El cruce resulta histórico para las dos federaciones: el conjunto asiático regresa a la máxima cita futbolística tras 40 años de ausencia (su única participación previa fue en México 1986), mientras que la escuadra nórdica vuelve a pisar una Copa del Mundo por primera vez en este siglo, habiendo competido por última vez en Francia 1998.

El esperado encuentro se llevará a cabo en el Boston Stadium, denominación oficial que adopta el icónico Gillette Stadium durante el desarrollo de la competencia de la FIFA. Ubicado en la localidad de Foxborough, Massachusetts, a las afueras de Boston, el recinto cuenta con una capacidad aproximada de 65.000 espectadores configurados para albergar al público internacional de esta cita ecuménica.

Historia y protagonismo en el Mundial 2026 del Boston Stadium

Inaugurado en 2002 tras una inversión inicial de 325 millones de dólares para reemplazar al antiguo Foxboro Stadium (sede mundialista en EE. UU. 1994), el estadio es mundialmente reconocido por ser el hogar de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS.

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El Boston Stadium ya recibió el partido entre Haití y Escocia en este Mundial. (GETTY IMAGES)

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, ha albergado importantes eventos internacionales, incluyendo partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2003 y múltiples ediciones de la Copa Oro. Su moderna infraestructura, caracterizada por su imponente faro y su plaza de acceso, lo convierte en una de las plazas fijas del deporte estadounidense.

Para esta edición ampliada de la Copa del Mundo, las autoridades de la FIFA le han asignado un rol protagónico al recinto de Foxborough. En total, el Boston Stadium albergará siete partidos a lo largo del certamen.

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El cronograma incluye cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos (comenzando con el duelo entre Haití y Escocia, seguido por este Irak vs. Noruega), un choque eliminatorio en la instancia de dieciseisavos de final y un decisivo partido de cuartos de final programado para el próximo 9 de julio.

En síntesis