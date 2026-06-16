¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Está todo listo para el final del Grupo I del Mundial 2026. Francia y Senegal le dieron apertura a la zona y este martes desde las 13:00hs del Centro de México se miden Noruega e Irak en un compromiso que es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados de continuar con vida en la competencia.

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Por ese mismo motivo, se esperan alineaciones de gala tanto en noruegos como iraquíes. Claro que los europeos cuentan con la mayor cantidad de figuras y los nombres de Erling Haaland o Martin Odegaard hablan por sí solos, hecho que transforma en favoritos a los nórdicos para quedarse con el encuentro.

De todas maneras, Irak buscará, con sus recursos, amargar la fiesta de los europeos y quedarse con un resultado positivo que sería una sorpresa, una más en el inicio de la Copa del Mundo. Repasa las alineaciones de ambas escuadras a continuación.

La alineación de Noruega para enfrentar a Irak

Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Fredrik Aursnes

Sander Berge

Martin Ødegaard

Antonio Nusa

Erling Haaland

Alexander Sørloth

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La alineación de Irak para enfrentar a Noruega

Hassan

Ali

Tahseen

Hashim

Doski

Bayesh

Ismael

Al-Ammari

Hussein

Al-Hamadi

Jasim

En síntesis