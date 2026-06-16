¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Está todo listo para el final del Grupo I del Mundial 2026. Francia y Senegal le dieron apertura a la zona y este martes desde las 13:00hs del Centro de México se miden Noruega e Irak en un compromiso que es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados de continuar con vida en la competencia.
Por ese mismo motivo, se esperan alineaciones de gala tanto en noruegos como iraquíes. Claro que los europeos cuentan con la mayor cantidad de figuras y los nombres de Erling Haaland o Martin Odegaard hablan por sí solos, hecho que transforma en favoritos a los nórdicos para quedarse con el encuentro.
De todas maneras, Irak buscará, con sus recursos, amargar la fiesta de los europeos y quedarse con un resultado positivo que sería una sorpresa, una más en el inicio de la Copa del Mundo. Repasa las alineaciones de ambas escuadras a continuación.
La alineación de Noruega para enfrentar a Irak
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Fredrik Aursnes
- Sander Berge
- Martin Ødegaard
- Antonio Nusa
- Erling Haaland
- Alexander Sørloth
La alineación de Irak para enfrentar a Noruega
- Hassan
- Ali
- Tahseen
- Hashim
- Doski
- Bayesh
- Ismael
- Al-Ammari
- Hussein
- Al-Hamadi
- Jasim
En síntesis
- Noruega e Irak se enfrentan este martes por el Grupo I del Mundial 2026.
- El delantero estrella Erling Haaland forma parte de la alineación titular de Noruega.
- El encuentro se disputará a las 13:00hs del Centro de México.