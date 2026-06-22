El estadio donde se jugará el Jordania vs Argelia

El partido de esta noche entre Jordania y Argelia se disputará en este estadio en San Francisco.

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio en un duelo clave de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones comienza a partir de las 21:00 horas del centro de México.

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El equipo jordano viene de caer en su debut ante Austria con un resultado de 3-1 en la primera fecha de la Copa del Mundo, mientras que Argelia llega con la urgencia de sumar puntos tras caer por 3-0 en su estreno frente a Argentina. Este juego es clave para el destino de ambos en el grupo y se espera un choque de alta intensidad y sumamente entretenido.

¿En qué estadio juegan?

Jordania y Argelia se enfrentan en el Estadio de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California (conocido habitualmente como Levi’s Stadium). La FIFA denominó oficialmente a este recinto como San Francisco Bay Area Stadium para cumplir con la normativa de no utilizar nombres de patrocinadores comerciales durante el torneo.

El inmueble cuenta con una capacidad para 68,827 espectadores. Su construcción inició en abril de 2012 y su inauguración oficial se celebró el 17 de julio de 2014. Es uno de los recintos más tecnológicos, sustentables y modernos de Estados Unidos, y fue elegido por la FIFA para albergar un total de seis partidos del Mundial 2026, incluyendo cinco de la Fase de Grupos y uno de los Dieciseisavos de final.

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El Estadio de San Francisco es la casa habitual de los San Francisco 49ers de la NFL. Sin embargo, tiene un amplio historial recibiendo eventos de gran magnitud, habiendo sido sede del Super Bowl 50, partidos de la Copa América Centenario 2016, la Copa Oro de la Concacaf y múltiples conciertos masivos de clase mundial.

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio de San Francisco

Sábado 13 de junio de 2026: Catar vs Suiza de fase de grupos

Catar vs Suiza de fase de grupos Martes 16 de junio de 2026: Austria vs Jordania de fase de grupos

Austria vs Jordania de fase de grupos Viernes 19 de junio de 2026: Turquía vs Paraguay de fase de grupos

Turquía vs Paraguay de fase de grupos Lunes 22 de junio de 2026: Jordania vs. Argelia de fase de grupos

Jordania vs. Argelia de fase de grupos Jueves 25 de junio de 2026: Paraguay vs Australia de fase de grupos

Paraguay vs Australia de fase de grupos Miércoles 1 de julio de 2026: Estados Unidos vs 3BEFIJ por los dieciseisavos de final

En síntesis

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio en el Mundial 2026.

se enfrentan este lunes 22 de junio en el Mundial 2026. El partido comenzará a partir de las 21:00 horas del centro de México.

del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio de San Francisco en Santa Clara.