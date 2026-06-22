Dónde ver EN VIVO Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: TV y streaming online

Jordania y Argelia se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Jordania y Argelia juegan el cuarto y último partido de este lunes 22 de junio por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 21:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Levi’s en San Francisco.

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Después de la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria más temprano, este partido es fundamental para ambas selecciones del Grupo J pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Por dónde ver el partido

El partido entre Jordania y Argelia de este lunes 22 de junio no será transmitido en México por televisión abierta. Sin embargo, los aficionados podrán observar el partido del Mundial a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información de la televisación en otros países.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: DSports, Flow y Paramount+.

DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de Jordania, la selección asiática viene de perder por 3-1 frente a Austria en el debut en la Copa del Mundo. Por lo tanto, necesita al menos no perder para continuar con sus esperanzas de superar la Fase de Grupos, aunque su tercer partido será ante Argentina.

Por su parte, Argelia viene de perder por 3-0 frente a Argentina y esta es su posibilidad de recuperarse frente al rival más débil del Grupo J, al menos en la teoría.

En síntesis

Jordania y Argelia juegan este lunes 22 de junio en el Mundial 2026.

juegan este lunes 22 de junio en el Mundial 2026. En México el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma ViX Premium .

el partido se transmitirá en exclusiva por la plataforma . El partido del Grupo J iniciará a las 21:00 horas en el Estadio Levi’s.