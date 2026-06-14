¿Dónde y en qué estadio juegan Países Bajos vs. Japón por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Enterate en qué estadio se disputa el encuentro, dónde está ubicado y los detalles de una de las sedes de la Copa del Mundo.

La actividad del Mundial 2026 no se detiene y este domingo tendrá como uno de sus platos fuertes el enfrentamiento entre Países Bajos y Japón, dos selecciones que llegan con la ilusión de arrancar la fase de grupos con una victoria muy importante.

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El conjunto europeo buscará confirmar su condición de candidato dentro del Grupo F. Con una generación de futbolistas que brillan en las principales ligas del mundo, los neerlandeses intentarán imponer su experiencia desde el primer minuto.

Del otro lado estará una selección japonesa que se ganó el respeto del futbol internacional en los últimos años. Su crecimiento fue constante y ya dejó huella en anteriores Copas del Mundo derrotando a equipos de enorme jerarquía como España y Alemania.

El encuentro se disputará este domingo en el Dallas Stadium desde las 14:00 horas de la Ciudad de México y marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que promete una pelea muy pareja por los boletos a la siguiente ronda.

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Dallas Stadium recibirá a Países Bajos vs. Japón (Getty Images)

Dallas Stadium, una de las sedes más imponentes del Mundial 2026

El escenario elegido para este encuentro es el Dallas Stadium, denominación utilizada por la FIFA durante la Copa del Mundo. Fuera del torneo, el recinto es conocido mundialmente como AT&T Stadium y está ubicado en Arlington, Texas, muy cerca de la ciudad de Dallas.

Se trata de uno de los estadios más grandes y modernos de Estados Unidos. Su capacidad habitual ronda los 70.649 espectadores, aunque para determinados eventos puede superar ampliamente esa cifra gracias a configuraciones especiales que permiten recibir más público.

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El recinto es la casa de los Dallas Cowboys, una de las franquicias más populares y exitosas de la NFL, la liga profesional de fútbol americano. Cada temporada miles de aficionados llenan sus tribunas para acompañar al equipo texano.

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