Dónde se juega el Panamá vs Croacia

Este es el estadio que albergará el partido de esta tarde entre Panamá y Croacia en la fase de grupos.

Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en un duelo clave de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones comienza a partir de las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Toronto.

Publicidad

El equipo centroamericano viene de caer por 1-0 en un duro partido ante Ghana en su debut en la Copa del Mundo, mientras que Croacia busca imponer su jerarquía en esta segunda jornada del Grupo L. Este juego es clave para ambos y se espera que sea igualado y entretenido.

¿En qué estadio juegan?

Panamá y Croacia se enfrentan en el BMO Field, ubicado en Ontario, Toronto. La FIFA denominó a este recinto como Estadio de Toronto para evitar nombrar el patrocinio comercial y tiene una capacidad para 43,036 espectadores en total para este certamen.

La construcción del recinto inició en 2006 y su inauguración oficial fue registrada exactamente en abril del 2007. Es uno de los estadios con mayor tradición futbolística de la región y fue elegido por el ente madre del fútbol para albergar seis partidos del Mundial 2026, marcando un hecho histórico al ser parte de la primera Copa del Mundo masculina organizada en Canadá.

Publicidad

El Estadio de Toronto es utilizado habitualmente para partidos de la MLS y de la CFL, ya que las franquicias de Toronto FC y los Toronto Argonauts juegan allí sus partidos como locales. Pero luego en eventos importantes se viste de gala y alberga partidos de gran magnitud, habiendo sido ya la sede principal de competiciones de calibre internacional como el Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007 y el Mundial Femenino Sub-20 en 2014.

Todos los partidos del Mundial 2026 en el Estadio de Toronto

Viernes 12 de junio de 2026: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos)

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Fase de Grupos) Miércoles 17 de junio de 2026: Ghana vs. Panamá (Fase de Grupos)

Ghana vs. Panamá (Fase de Grupos) Sábado 20 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de Grupos)

Alemania vs. Costa de Marfil (Fase de Grupos) Martes 23 de junio de 2026: Panamá vs. Croacia (Fase de Grupos)

Panamá vs. Croacia (Fase de Grupos) Viernes 26 de junio de 2026: Senegal vs. Irak (Fase de Grupos)

Senegal vs. Irak (Fase de Grupos) Jueves 2 de julio de 2026: 2K vs 2L (Partido de Dieciseisavos de final)

En síntesis

Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el Estadio de Toronto.

se enfrentan este martes 23 de junio en el Estadio de Toronto. El Estadio de Toronto tiene una capacidad total para 43,036 espectadores en este certamen.

tiene una capacidad total para 43,036 espectadores en este certamen. El Mundial 2026 tendrá seis partidos disputados en esta sede canadiense durante el torneo.