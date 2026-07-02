¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Portugal y Croacia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Toronto Stadium, uno de los escenarios elegidos por la FIFA para la Copa del Mundo, con capacidad para 43.036 espectadores

Desde las 17:00 hs de la Ciudad de México, Portugal y Croacia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen. Ambas selecciones llegan con el objetivo de seguir en carrera y meterse entre las 16 mejores del torneo.

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El conjunto comandado por Cristiano Ronaldo alcanzó esta instancia tras completar una sólida fase de grupos. Los portugueses terminaron segundos en su zona luego de sumar una victoria y dos empates, quedando únicamente por detrás de Colombia en la clasificación.

Croacia, por su parte, también avanzó como escolta de su grupo. El seleccionado europeo consiguió dos triunfos y una derrota, esta última por 4-2 frente a Inglaterra, resultados que le permitieron asegurar su lugar en la fase eliminatoria y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

¿En qué estadio juegan Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y Croacia se disputará en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá, uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México.

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Para la Copa del Mundo, la FIFA denomina oficialmente al recinto como Toronto Stadium, aunque habitualmente es conocido como BMO Field. De acuerdo con la organización del torneo, el estadio contará con una capacidad para 43.036 espectadores.

Datos del estadio

El BMO Field, rebautizado por la FIFA como Toronto Stadium durante el Mundial 2026, es un moderno estadio de futbol al aire libre situado en la ciudad de Toronto, en la provincia canadiense de Ontario.

El recinto es la casa del Toronto FC, equipo que participa en la Major League Soccer (MLS), y también suele albergar los partidos de la selección de Canadá. Además, comparte su uso con los Toronto Argonauts, una de las franquicias históricas de la Canadian Football League (CFL).

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El estadio pertenece al municipio de Toronto, aunque su operación está a cargo de Maple Leaf Sports & Entertainment, empresa que administra diversas franquicias deportivas de la ciudad. Su nombre comercial proviene del Bank of Montreal (BMO), entidad financiera que posee los derechos de patrocinio del recinto. Durante el Mundial 2026, sin embargo, la FIFA utiliza la denominación Toronto Stadium, tal como ocurre con todos los estadios patrocinados por marcas comerciales en sus competiciones.

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