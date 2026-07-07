¿Dónde y en qué estadio juegan Suiza vs. Colombia por el Mundial 2026?

Colombia quiere ganar su partido en el Mundial y enfrentarse a Argentina en la próxima fase del torneo.

Desde las 14:00 (hora de la CDMX), Colombia y Suiza se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 con un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo en juego. Ambos llegan con la ilusión de seguir avanzando y dar un paso más hacia el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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La selección cafetera clasificó a esta instancia después de eliminar a Ghana, mientras que el conjunto europeo hizo lo propio tras dejar en el camino a Argelia. Ahora, solo uno de ellos conseguirá el boleto a los cuartos de final.

El ganador del encuentro tendrá un desafío aún mayor: enfrentará a Argentina, que viene de protagonizar una remontada histórica frente a Egipto. La Albiceleste perdía 2-0 y logró dar vuelta el marcador para imponerse 3-2 en los últimos minutos, asegurando así su clasificación a los cuartos de final.

El partido entre Colombia y Suiza se disputa en el BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, en la provincia canadiense de Columbia Británica. El estadio fue inaugurado en 1983 y actualmente tiene una capacidad para 54.500 espectadores.

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La historia del BC Place de Vancouver

El BC Place fue construido en 1983 y ganó reconocimiento internacional al recibir varios de los principales eventos organizados durante la Expo 86. Durante décadas se destacó por contar con uno de los techos inflables más grandes del mundo, una característica que lo convirtió en un estadio emblemático de Canadá.

Desde su inauguración es la casa de los BC Lions de la Canadian Football League y, desde 2011, también alberga los partidos del Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer. Ese mismo año fue sometido a una profunda remodelación, que reemplazó el antiguo techo por una moderna estructura retráctil y renovó completamente sus instalaciones.

Además del deporte, el BC Place fue escenario de importantes acontecimientos internacionales. Allí el papa Juan Pablo II encabezó una multitudinaria celebración en 1984, recibió conciertos de artistas como Madonna y fue la sede de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, consolidándose como uno de los estadios más importantes de Canadá.

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