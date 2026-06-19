¿Dónde y en qué estadio juegan Turquía vs. Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026?

En un escenario preparado para casi 70.000 espectadores, Turquía y Paraguay se juegan su sueño de clasificación a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

Con la victoria 2-0 de Estados Unidos frente a Australia ya consumada, Turquía y Paraguay se enfrentan HOY, viernes 19 de junio, para terminar con la Jornada 2 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Europeos y sudamericanos perdieron en sus respectivos debuts y están obligados a mostrar una imagen diferente si es que todavía sueñan con clasificarse a la instancia de Dieciseisavos de Final.

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Los dirigidos por Gustavo Alfaro perdieron 4-1 ante la nación anfitriona en el primer partido, pero tienen una chance ideal para dejar atrás ese tropezón. Los turcos también dejaron mucho que desear cayendo 2-0 ante los oceánicos. El partido promete situaciones de riesgo y goles, pasión desde el inicio.

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Detalles del Levi’s Stadium de Santa Clara, California

En pleno Silicon Valley, Turquía y Paraguay se enfrentan por el Mundial 2026 (Getty Images)

Es uno de los recintos más modernos de USA: fue inaugurado en 2014, gracias a una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares que capitalizó la empresa HNTB Architecture. A pesar de que comercialmente lleva el nombre de la marca de indumentaria urbana, FIFA bautizó a este inmueble con capacidad para 68.827 personas bajo la denominación de San Francisco Bay Arena Stadium.

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Una vez que finalice la Copa del Mundo 2026, este espacio volverá a llamarse Levi’s Stadium para ser la casa de San Francisco 49ers en una nueva temporada de la NFL. De hecho, hablando de ese mismo deporte, el recinto ha sido sede del Super Bowl LX, última edición en la que ganó Seattle Seahawks.

Todos los partidos del Mundial 2026 en San Francisco Bay Arena Stadium

Sábado 13 de junio: Qatar 1-1 Suiza (Grupo B)

Martes 16 de junio: Austria 3-1 Jordania (Grupo J)

Viernes 19 de junio: Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Lunes 22 de junio: Jordana vs. Argelia (Grupo J)

Jueves 25 de junio: Australia vs. Turquía (Grupo D)

Miércoles 1 de julio: 16avos de Final (con equipos a definir)

En síntesis

Turquía y Paraguay buscan su primera victoria en California.

y buscan su primera victoria en California. Se espera un lleno con 68.827 espectadores para este encuentro.

para este encuentro. San Francisco Bay Arena Stadium albergará 6 partidos en el Mundial 2026.