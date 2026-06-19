Con el paso de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, se ha podido evidenciar claramente que muchas selecciones replicaron tendencias de las grandes ligas de Europa. Los entrenadores de los países participantes buscaron implementar ciertas estrategias particulares, propias del futbol que acostumbramos ver a lo largo del año.

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Una de las más reiteradas, y que parte del público que sigue los encuentros de la Copa del Mundo aún no logra comprender, es el hecho de tirar la pelota lejos al sacar del medio. Esa jugada que parte del ‘kick off’ ya se había podido ver en algunos juegos del Viejo Continente durante la temporada fue copiada por varios equipos en el inicio de este certamen.

El primer exponente contemporáneo de esta práctica que se produce al momento del puntapié inicial ha sido Luis Enrique con su PSG. Lo que al principio fue novedad en Francia, luego se convirtió en marca registrada de ese cuadro. Sin embargo, cuando al DT le pidieron el motivo, supo esquivar la pregunta y no quiso dar fundamento a la táctica.

El puntapié inicial se volvió materia de debate [Foto: Getty]

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La explicación de los entrenadores a “tirar lejos la pelota al sacar del medio”:

Según revelaron otros técnicos que tomaron como modelo a Luis Enrique, la intención primordial es ganar territorio desde el primer segundo y presionar al rival en una zona incómoda. Al arrojar el balón a campo propio del oponente, el mismo debe iniciar la posesión bajo presión y así poder forzar un error o una mala salida que acabe en una jugada de peligro.

Los estrategas también apuntan que no se trata solo de un pelotazo al territorio del contrario, sino de un desplazamiento conjunto de todos los jugadores de campo. El saque en largo está acompañado de una coordinación de movimientos de todos los futbolistas. Los delanteros van sobre posibles receptores, los volantes cierran líneas de pase y los defensores adelantan varios metros y hacen más compacto al equipo.

Esta táctica que para muchos tiene un razonamiento y para otros es un sinsentido absoluto, va contra años y años de intuición futbolera. Durante gran parte de la historia, y una filosofía que varios técnicos conservan, ha estado la lógica opuesta de “tengo el balón, me defiendo con el balón y ataco a partir de la posesión”. Hoy muchos entrenadores lo ven de manera diferente, quitándole importancia a la tenencia y valorando más el lugar del campo donde se juega.

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Actualmente, y pese a la recurrente utilización de esta estrategia en el Mundial 2026 y en otras competencias, gran parte del ámbito del futbol no está de acuerdo con la jugada. Posee muchos detractores, que apuntan a la evidencia de los pocos goles que se generaron a partir de esta táctica. Y no deja de ser cierto ya que, al menos en los segundos posteriores al saque, no hay demasiados ejemplos de que ese tipo de recurso haya finalizado en gol.