Brasil comparte el Grupo C del Mundial 2026 con Marruecos, Escocia y Haití. Carlo Ancelotti buscará darle la sexta estrella a la verdeamarelha.

Brasil es el máximo ganador de la historia de los Mundiales y quiere coronarse este año para conseguir su sexta estrella. La verdeamarelha no reina en el mundo desde 2002, cuando el equipo liderado por Ronaldo, Rivaldo y Cafú, entre otros, derrotaron a Alemania.

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Carlo Ancelotti tiene el gran desafío de comandar a una Brasil que, al menos en la previa, no genera mucha expectativa. Aunque la historia lo coloca como uno de los candidatos. Además, más allá de la incógnita que existe sobre su físico, Neymar estará presente en el Mundial 2026 y eso será una motivación para todos.

Brasil comparte el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití y está claro que no debería tener dificultades para clasificar a los 16vos de final. Pero, para convertirse en una firme candidata, Carlo Ancelotti deberá elegir bien a sus futbolistas.

Además de Neymar, Brasil contará con jugadores como Vinícius Jr, Raphinha, Casemiro, Endrick, Marquinhos y Bruno Guimaraes, entre otros. Considerando los 26 llamados por el entrenador, esta podría ser la alineación ideal de la verdeamarelha en el Mundial 2026.

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La posible alineación ideal de Brasil en el Mundial 2026

Alisson Becker

Wesley

Marquinhos

Gabriel Magalhaes

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Neymar

Vinícius Jr

Raphinha

Endrick

El calendario de Brasil en el Mundial 2026

Jornada 1: Brasil-Marruecos el 13 de junio en el Estadio MetLife

Jornada 2: Brasil-Haití el 19 de junio en el Lincoln Financial Field

Jornada 3: Escocia-Brasil el 24 de junio en el Estadio Hard Rock

En síntesis

Carlo Ancelotti convocó a Neymar para el Mundial 2026.

Brasil no se corona campeón de una Copa del Mundo desde el año 2002.

La selección brasileña debutará contra Marruecos el 13 de junio en el Estadio MetLife.