Producto del gran trabajo en fuerzas básicas de los clubes, la Selección Mexicana ha comenzado a nutrirse de nuevos talentos jóvenes, que forman parte del cambio de generación. La histórica escuadra latinoamericana atraviesa una renovación que se está trabajando de gran manera con Javier Aguirre al frente de estas energías refrescadas.

Publicidad

Dentro de las flamantes apariciones del ‘Tri’, se impone el nombre de Gilberto Mora como el más destacado, por todo lo que ha demostrado la joya pese a su juventud extrema. Siendo menor de edad, ya es titular en el combinado nacional en el Mundial 2026 y se ha llevado la atención de todos quienes siguen el campeonato de selecciones.

El juvenil de México tiene apenas 17 años y está consolidado en su club y en su país, algo poco común no solo en el continente sino en el planeta futbol en general. Por su capacidad y sus virtudes extraordinarias, cuenta con polifuncionalidad y puede desempeñarse como enganche, volante interno, e incluso como delantero extremo.

Gil Mora, la gran esperanza de México [Foto: Getty]

Publicidad

Actualmente, Gilberto Mora representa los colores de los Xolos de Tijuana, equipo de los ‘menores’ de la Liga MX, pero con un arraigo y una cultura admirables. Debutó bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio y es ahora dirigido por Sebastián Abreu, entrenador uruguayo que le ha dado toda su confianza como titular en su equipo.

Pese a su corta edad, el atacante ya lleva 53 partidos disputados en Primera División con Xolos, donde acumula 10 goles y 3 asistencias, números increíbles para su juventud. Tiene 3072 minutos en la máxima categoría en el cuadro rojinegro, sumado a sus once encuentros vistiendo la camiseta de México, entre Copa Oro, Mundial 2026 y amistosos.

Gilberto Mora renovó recientemente su contrato hasta 2027 con su club, con una cláusula de salida que no se ha filtrado y una promesa de venta para cuando cumpla 18 años. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros; sin embargo, los de Tijuana no lo negociarían por menos de veinte millones, al ser la gran joya de la Selección Mexicana.