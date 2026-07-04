Dónde jugaría México los Cuartos de Final del Mundial

Ante la despedida del Estadio Azteca, este sería el recinto en el que México jugaría si pasa a Cuartos de Final en el Mundial.

Como ya se sabe, fueron 13 partidos los únicos que asignó la FIFA para que se jugaran en México. Por lo que el partido de mañana entre la Selección Mexicana e Inglaterra será el último a disputarse en el país, específicamente en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), así que en caso de que la escuadra Tricolor clasifique ya no jugaría aquí.

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Hay que recordar que los otros dos anfitriones son Canadá y Estados Unidos, siendo este último el que más partidos albergará. Ante ello, en caso de que el equipo de Javier Aguirre logre vencer a los ingleses este domingo en los Octavos de Final, dejarán de ser locales y ahora tendrán que probar un nuevo camino en otro estadio.

¿En dónde jugaría México si elimina a Inglaterra?

De acuerdo a lo que menciona el calendario de la FIFA este sería el partido número 99, por lo que se espera que en caso de que México sea el ganador, tendría que esperar al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega para poder disputarse ese encuentro de los Cuartos de Final y se jugaría en el Estadio Miami en Estados Unidos.

Este duelo ya está programado para el próximo sábado 11 de julio del 2026 a las 15:00 horas del centro de México. Este recinto, recientemente fue la sede del juego entre Argentina y Cabo Verde, aunque también se disputó el Portugal vs Colombia y después del enfrentamiento de Cuartos, sólo quedará por jugarse ahí el duelo por el tercer lugar del Mundial.

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En síntesis