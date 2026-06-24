En qué país nació Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El atacante del Tri es titular indiscutido para Javier Aguirre, pero lo cierto es que no nació en suelo mexicano.

Julián Quiñones vuelve a ser titular en la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El atacante de 29 años es uno de los tres futbolistas que marcaron para el Tri en esta Copa del Mundo y Javier Aguirre lo mantuvo en el once para el tercer partido contra República Checa.

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El exatacante de América y Atlas -entre otros- es uno de los pocos titulares que se mantuvo en el once para este encuentro y ya se ganó el cariño entre los aficionados. Sin embargo, muchos fanáticos ajenos al futbol empezaron a conocer a Quiñones en esta cita mundialista y se preguntan en qué país nació.

¿En qué país nació Julián Quiñones?

Julián Quiñones nació en Magüí Payán (Colombia) en 1997. Dio sus primeros pasos como jugador en la academia formativa del Club Deportivo Fútbol Paz, pero fue captado por ojeadores de Tigres y su carrera profesional comenzó en México.

Sin embargo, no representó al Tri desde un primer momento. Por el contrario, Quiñones jugó para su país en seleccionados juveniles, pero con el tiempo perdió terreno y finalmente en noviembre de 2023 recibió el llamado de la Selección Mexicana.

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Julián Quiñones, con la camiseta de la Selección Colombia, en el Sudamericano Sub-20 de 2017 (Getty Images)

Quiñones marcó el primer gol de México en el Mundial 2026

Pese a que siempre suele haber resistencia con los jugadores naturalizados en la Selección Mexicana, Julián Quiñones despejó dudas al convertir el primer gol para el Tri en esta Copa del Mundo. El delantero de Al-Qadsiah abrió la cuenta en el partido inaugural a los 9 minutos frente a Sudáfrica y encaminó el triunfo del combinado dirigido por Javier Aguirre.

Julian Quinones celebra su gol contra Sudáfrica en el Mundial 2026 (Getty Images)

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En síntesis