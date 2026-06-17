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Mundial 2026

Radamel Falcao, triste por cómo México le quitó a Colombia a Julián Quiñones: “Es una lástima”

El Tigre analizó el presente del atacante de la Selección Mexicana y lamentó el hecho de que el Tri se lo haya robado a los Cafeteros.

Julián Quiñones fue elogiado por Radamel Falcao
© Getty ImagesJulián Quiñones fue elogiado por Radamel Falcao

La Selección Mexicana está próxima a disputar su segundo partido en el Mundial 2026 y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer Julián Quiñones. El delantero de Al-Qadisiyah marcó el primer tanto de esta Copa del Mundo y se perfila como titular para el choque con Corea del Sur.

Quiñones mostró todo su poderío ofensivo al terminar como goleador de la Saudi Pro League 2025-26 por encima de figuras como Cristiano Ronaldo y le demostró a Javier Aguirre que no se equivocó a la hora de convocarlo para esta cita mundialista.

Julián Quiñones celebra su gol ante Sudáfrica

Julián Quiñones celebra su gol ante Sudáfrica (Getty Images)

No obstante, donde sí se lamentan por no haberlo convocado antes de tiempo es Colombia, o al menos ese es el sentir de Radamel Falcao, uno de los atacantes más importantes en la historia del seleccionado cafetero que actualmente se está desempeñando como comentarista de ESPN en la Copa del Mundo.

¿Qué dijo Falcao sobre el presente de Julián Quiñones en la Selección Mexicana?

“Son decisiones muy personales. México le abrió las puertas hace mucho tiempo y terminó sintiéndose parte de la cultura mexicana”, opinó en primera instancia Falcao sobre Quiñones en ESPN México.

Acto seguido, el Tigre se lamentó por no poder contar con Julián en el seleccionado cafetero: “Para nosotros los colombianos es una lástima porque nos hemos perdido de un gran talento, pero orgulloso de poder verlo brillar en otro país”.

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En síntesis

  • Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 para la Selección Mexicana.
  • Saudi Pro League tuvo al delantero como máximo goleador en su temporada 2025-26.
  • Radamel Falcao declaró en ESPN que Colombia lamenta haber perdido su gran talento.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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