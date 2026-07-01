El futbolista noruego ya está festejando también con la Selección Mexicana muy a su estilo.

Este martes la Selección Mexicana consiguió su pase a los Octavos de Final del Mundial, mismo caso que el conjunto de Noruega con una anotación de Erling Haaland. Sin embargo, el equipo nacional tuvo una peculiar manera de festejar este triunfo y lo compartieron en redes sociales.

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Guillermo Ochoa, subió el video en el que jugadores del Tricolor usaron máscaras con el rostro de Haaland para emular el festejo vikingo con el tambor, por lo que inmediatamente se hizo viral en la redes sociales. Ante ello, el metraje llegó hasta el futbolista del Manchester City.

¿Haaland festejó con los mexicanos?

Haaland compartió el video en su cuenta de Instagram, especialmente en sus stories y puso “Hola, qué tal, Selección Mexicana”. Esto inmediatamente emocionó de más a los seguidores Incondicionales, que tras la respuesta del noruego sueñan más con la idea de clasificar a cuartos ganándole a Inglaterra.

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En síntesis