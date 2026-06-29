Mientras Moisés Caicedo cuesta 100 millones, el valor de mercado de Julián Quiñones

Moisés Caicedo es, por amplio margen, el futbolista más valioso de Ecuador. Del otro lado aparece Julián Quiñones como una de las principales figuras de México. Así se comparan sus valores de mercado antes del duelo por el Mundial 2026.

México y Ecuador se enfrentarán este martes desde las 19:00 (hora de la CDMX) en el Estadio Azteca por los 16vos de final del Mundial 2026. En un duelo que promete grandes emociones, ambas selecciones buscarán avanzar a los octavos de final y seguir alimentando el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará hacer pesar la localía y aprovechar el apoyo de su gente para meterse entre los 16 mejores del certamen. Del otro lado estará Ecuador, que llega con la confianza por las nubes luego de protagonizar uno de los grandes batacazos de la competencia tras ganarle a Alemania.

Los dos seleccionados cuentan con futbolistas capaces de marcar la diferencia en cualquier momento del partido. En Ecuador sobresale Moisés Caicedo, una de las grandes figuras del mediocampo sudamericano, mientras que México deposita buena parte de sus esperanzas ofensivas en Julián Quiñones.

La diferencia de valor entre Moisés Caicedo y Julián Quiñones

La distancia entre ambos también se refleja en el mercado de pases. Según el sitio especializado Transfermarkt, Moisés Caicedo es el futbolista más valioso de la selección ecuatoriana con una cotización de 100 millones de euros, ubicándose entre los mediocampistas más caros del mundo.

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En cambio, Julián Quiñones tiene un valor de mercado de 14 millones de euros, también de acuerdo con Transfermarkt. La diferencia es de 86 millones de euros, una muestra del enorme peso que tiene Caicedo en el futbol internacional, aunque ambos serán piezas fundamentales para sus respectivas selecciones en este decisivo cruce del Mundial 2026.

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