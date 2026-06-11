El delantero del Al-Qadisiya fue la gran figura en el triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica.

Julián Quiñones convirtió el primer gol del Mundial 2026 y también fue su primera anotación en una Copa del Mundo. El actual del delantero del Al-Qadisiya fue la gran figura del debut de la Selección Mexicana en el triunfo por 2-0 frente a Sudáfrica.

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Unos minutos después del final del partido, Julián Quiñones habló en el terreno de juego y se mostró muy contento por su gol y por el triunfo del Tri: “Estoy contento y emocionado por el primer gol en un Mundial, en este estadio espectacular y lleno de la afición que nos vino a apoyar”.

“Es muy importante la victoria, rescato lo que hicieron nuestros compañeros. Su trabajo fue fundamental para lograr los primeros 3 puntos. La gente se ha manifestado de muy buena forma y lo hemos sentido. La gente está conectada con nosotros y hoy se hizo notar“, agregó el delantero de México.

Julián Quiñones, clave en el triunfo de México ante Sudáfrica (Getty Images)

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Por otra parte, Julián Quiñones remarcó que un aspecto a corregir es la presión alta: “Creo que hay que corregir el ímpetu de presionar. Lo hicimos en partes del partido, pero creo que debe ser constante el presionar a los rivales y más siendo locales. Hoy lo hicimos muy bien y seguimos trabajando”.

El ex América y Atlas se ganó a la fuerza un lugar en México, porque inicialmente el propio Javier Aguirre manifestó que no terminaba de encontrarle una posición a Julián Quiñones. Pero el nacionalizado rindió tan bien en las últimas temporadas que obtuvo la convocatoria y la titularidad.

La temporada de Julián Quiñones

Julián Quiñones fue el campeón de goleo de la Saudi Pro League con 33 anotaciones y superó a futbolistas como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Roger Martínez, entre otros. El mexicano convirtió 37 tantos en total en la temporada que terminó.

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En síntesis